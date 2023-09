Somos Ribadumia reclama explicaciones al gobierno por la falta de Orzamento para este año

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado pidiendo explicaciones al gobierno local sobre el estado de las cuentas, pues “non tivemos novas” de que se aprobara el resultado contable del año pasado y, sobre todo, destaca que “non hai rastro do Orzamento de 2023 a falta de catro meses para acabar o ano”.

El Concello, como muchos otros de O Salnés, está funcionando con el de 2022 prorrogado y este concejal de la oposición, Sergio Soutelo, asegura que esta situación nunca se dio en los anteriores gobiernos, incluidos los del actual alcalde, David Castro, y que supone problemas, dice, en cuanto a la gestión diaria, inversiones de otras administraciones, ayudas a entidades, que “aínda non se aprobaron as deste ano”, etc. Y no lo entiende, pues tiene mayoría absoluta, así que ve “intencionalidade política de ocultar en que se gastan os cartos”.