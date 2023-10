Somos suspende los 100 primeros días de gobierno de Castro: "As melloras por pasar ao PP eran fume"

Somos Ribadumia ha emitido hoy un comunicado en el que valora con dureza los cien primeros días de gobierno del popular David Castro: "Non hai ninguén ao mando do Concello". Además, consideran que "as melloras prometidas por pasar ao PP" el regidor "eran fume".

Opinan que "confírmase que en Ribadumia o goberno só existe nas fotos, e que non temos alcalde, só un señor de postín que de cando en vez pasa pola Casa Consistorial a asinar documentos".

El grupo opositor considera que este primer tramo del mandato se salda "sen orzamentos, coas axudas aos colectivos sen aprobar, problemas con diversas entidades, retraso no pago das facturas, intentos de realizar cambios no PXOM de legalidade discutible, paus xudiciais, malas xestións administrativas, problemas continuados coa rede de abastecemento de auga, total abandono dos espazos públicos municipais e mala atención á veciñanza".

Hacen además un análisis punto por punto. Así, señalan problemas en mantenimiento "en todos os edificios de titularidade municipal" y en concreto en la piscina; parques infantiles "que a día de hoxe non cumpren os parámetros de seguridade obrigatorios por lei, ou a grave situación da Carballeira de Ribadumia, que atacada por un insecto acumula arbores mortas e enfermas con David Castro mirando para outro lado".

En servicios, "imos a unha rotura de importancia na rede de subministro de auga por semana, sen que ninguén explique os motivos" e insisten en que "non se cumpre a lei que obriga a ter feita unha auditoría da rede de auga municipal".

En ayuda en el hogar afean que se "acumulan familias sen atención", así como una "merma importante" en la "calidade" de la guardería y errores administrativos en su gestión. "En xeral, o departamento de Servizos Sociais , o mais importante do Concello, atascado, con malas xestións e problemas de desatención á veciñanza".

"Malas respostas"

También emiten críticas a la propia tramitación, con "fallos continuados na sede electrónica" o "problemas de todo tipo nos servizos". Igual de negativa es su opinión sobre la atención a los vecinos, "con concelleiros e concelleiras que, para cando aparecen, dan malas respostas, ou o curioso caso do señor Castro, que percibe da veciñanza 1.500 euros ao mes pero non está case nunca no Concello".

Añaden a todo ello que las asociaciones y clubs deportivos "están sen axudas" y que existen "continuos reveses no xulgado", "nos seus ataques a extraballadoras e tamén contra veciños, así como algunhas prácticas políticas moi discutibles, con intentos de realizar modificacións no PXOM de legalidade discutible, tratos de favor con determinados colectivos e veciños en contrapartida con auténticos ataques que dende a alcaldía se perpretan contra persoas e entidades que non sexan 'da súa corda', e por suposto o entorpecemento continuado ao traballo da oposición, moi en concreto ao traballo do noso concelleiro Sergio Soutelo", sostienen.

"Comprar a David Castro"

"De toda esa inversión que o PP ía traer a Ribadumia a cambio de comprar a David Castro", arremeten, "a única nova que tivemos foi o arranxo dunhas griferías e unhas pezas de aseo no colexio ―a prezo de ouro― e a reconstrución dunha cuberta retirada pola propia Xunta de Galicia no mesmo colexio, ou sexa a corrección dunha chapuza". El regidor, concluye, "nin sequera foi quen de mediar coa Xunta de Galicia para permitir que o Descenso do Umia se realizara no mesmo espazo que en edicións anteriores".