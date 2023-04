Telmo Martín desvela su proyecto para que Sanxenxo “siga crecendo”

El PP de Sanxenxo organizó este martes un desayuno informativo en el que el candidato a la reelección de la Alcaldía, Telmo Martín, explicó las lineas generales en las que se basa su propuesta para los próximos años si mantiene la mayoría en las elecciones municipales del 28 de mayo.



Ante más de 180 personas, entre ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el vicepresidente, Diego Calvo, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, así como miembros de su candidatura y 160 vecinos en representación de los principales sectores económicos y sociales del municipio, Martín detalló su proyecto de gobierno con el que pretende que Sanxenxo siga creciendo.



“Manter os impostos baixos, mellorar os servizos municipais e facer as infraestruturas pendentes seguirán sendo os eixos principais da xestión do Partido Popular se seguimos contando co apoio da maioría dos veciños”, aseguró el popular, quién confirmó que “imos realizar unha serie de proxectos estratéxicos que nos axudarán a mellorar a calidade de vida e xerar máis actividade económica e emprego”.

Una docena de proyectos



Entre estos proyectos en los que ya trabaja el gobierno local se encuentra la mejora de la fachada marítima y el puerto de Portonovo, la recuperación de la fachada litoral de la Ría de Arousa, la puesta en valor del patrimonio arqueológico de A Lanzada, el futuro centro gastronómico del Pazo de Quintáns, que espera que esté terminado en verano del 2024, o el nuevo mercado de Sanxenxo que se licitará la próxima semana por 2,5 millones de euros.



También habló sobre la importante inversión para mejorar el saneamiento entre Sanxenxo y Poio, y de promesas como la reforma de la Avenida Vilar en Vilalonga y la reforma integral del colegio de A Florida, entre otros.



En definitiva, destacó Telmo Martín, “actuacións que nos van permitir crecer como destino turístico durante todo o ano gracias á recuperación de espazos de alto valor paisaxístico e patrimonial e equipamentos para alcanzar a excelencia gastronómica”.



Asimismo dijo, “Sanxenxo leva décadas vivindo da súa paisaxe e gastronomía, pero estou convencido de que aínda podemos sacarlle máis rendemento” y es que para Martín, la villa turística por excelencia “debe ter sempre as máximas aspiracións e nunca debe conformarse. Para Sanxenxo nada é imposible”, como dice su eslogan de campaña.

Apoyo de la Xunta



Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda definió a Telmo Martín como “un político de fiar, innovador, con ganas e que demostrou que consegue facer o que se propón e ten bos resultados” porque “non se engurra ante as dificultades” y “sabe moverse para plantexar proxectos que pagan a pena”.



En cuanto a la renovada lista de la candidatura, Rueda apuntó que el PP de Sanxenxo cuenta con un “bo capitán” y le mostró su apoyo “para que Sanxenxo siga sendo un concello estable, que continúe mellorando e medrando”.