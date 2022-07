Más tiempo, más espacio y, por fin, pregón de “Pitusa” para los 70 años de Albariño

El Albariño vuelve con todo. Después de dos años reducido a la mínima expresión, el Concello y el Consello Regulador de la Denominación de Orixe (CRDO) Rías Baixas presentaron ayer oficialmente una LXX edición que será especial por partida doble. Especial porque desde 2019 no se pudo festejar como siempre. Y porque este año se alcanza esa redonda cifra de 70 años.





Por tales motivos, el alcalde, Samuel Lago, indicó ayer que se ha “ampliado a festa no espazo e no tempo”. Son más días, diez, del 29 de julio al 7 de agosto, y habrá más zonas de actividad, como verbenas en San Tomé en paralelo a otros espectáculos en la Praza do Concello. También en previsión de una marea humana se ha ganado más aparcamiento. Igualmente, ayer se reveló otra de las incógnitas hasta entonces, la persona encargada de dar el pregón. Será Aurora Vidal Cabanillas, “Pitusa”, nieta del bardo, a la que el Concello “logrou convecer por fin” como broche a un programa especial, valoraba el edil de Cultura, Tino Cordal.

























El vino, protagonista

Juan Gil, presidente del CRDO, desgranó los actos que giran alrededor del propio vino. Después de dos años con solo la cata-concurso, ahora regresan las casetas y también el túnel del vino. Estas casetas para la degustación popular no estarán operativas los diez días de la fiesta ampliada, sino que lo harán los días acostumbrados, en este caso, entre el miércoles 3 y el domingo 7, de 12 del mediodía a 3 de la mañana, misma hora de fin para las verbenas. Tendrán seguridad propia y la distribución de las bodegas se hará por sorteo el 28 de julio. Habrá un total de 42 casetas, con 44 bodegas y en ellas estarán representadas las cinco subzonas de la DO, especialmente la de O Salnés, incluyéndose todas las elaboraciones: Desde los albariños más clásicos a espumosos, tintos, crianzas y demás.





En cuanto a los catavinos, en los últimos años se entregaba una copa, pero los problemas de abastecimiento que también sufre la industria vidriera motivaron que se regresa al formato original, más bajo y estrecho. Se distribuirán 38.000 unidades, a 2 euros, pudiéndose comprar en las casetas y en Exposalnés, aquí solo con tarjeta.





La cata concurso, germen de toda la fiesta y el proceso que elegirá los mejores albariños, valorará este año los productos de 53 bodegas, mismo número que en la anterior edición. Se desarrollará el jueves 4 y viernes 5, con la cata prima y la derradeira. Participarán en el proceso 22 catadores, doce externos —entre periodistas especializados, críticos o enólogos— y diez del panel de cata de la propia DO. Dará fe la notaria de Cambados.





El Xantar, otro de los iconos de la fiesta, vuelve a su formato habitual. El precio todavía está por determinar, sin excluirse una posible subida, debido al incremento general de importes de productos. Eso sí, se recupera el momento de la entrega de premios: Este mismo día, al final del banquete.





Finalmente, el túnel del vino se celebrará en el salón José Peña, del 4 al 6 de agosto, con 178 marcas, 91 de la añada de 2021. También habrá un amplio abanico de elaboraciones.





Logística

El alcalde detalló que ha comenzado ya el montaje de los diferentes espacios. El martes 26 se cortará al tráfico la zona de A Calzada, entorno donde se recuperan las casetas. Además, este año se pondrán 50 baños químicos y 8 casetas, algunas dotadas de ducha.





Sobre los aparcamientos, a las tres bolsas habituales se suman cinco más, hasta un total de ocho que darán cabida a 1.500 vehículos. De esa forma, permanecen las dos bolsas en la Avenida do Salnés y una en Rúa Nova y se ganan en la Avenida de Castrelo, en la de Vilariño, en la entrada por Corvillón, en A Cabana, y la Rúa Pacheca.





La limpieza se ha reforzado con contratos a empresas privadas hasta un total de 30 operarios, camiones de baldeo, barredoras y recogedoras. En cuanto a los feriantes, como ya se adelantó, se reubican algunos puestos para garantizar que no se formen cuellos de botella en zonas de tránsito, ganando en seguridad.





Justamente, la seguridad es una de las prioridades, insistieron ayer las autoridades. Toda la plantilla de la Policía Local, catorce agentes, estará disponible durante los diez días. A eso se suman refuerzos de otras policías locales, fundamentalmente de Vilagarcía, al igual que el operativo especial de la Guardia Civil.

A mayores, se instalará de nuevo la Caravana Morada, de información y prevención de víctimas de violencia sexual.





El concejal de Cultura, Seguridad y Sanidad, Tino Cordal, también subrayó el esfuerzo del Concello este año en esta última materia. “A Consellería de Sanidade si cumpliu en 2019, con tres médicos en tres enfermeiras no PAC. Pero esta vez non cumpliron, hai que dicilo”. El Concello, por tanto, se ha visto obligado, lamentó Cordal, a gestionar cuestiones fuera de sus competencias, asumiendo el vacío autonómico para contratar ambulancias y personal sanitario.





El Combo se suma a un programa liderado por Nicky Jam, Tanxugueiras, Amaia y Dorian

Con diez días de fiesta extendida, el programa cultural y de ocio de este año gana también en volumen: Quince páginas. Por ello, y porque ya se puede consultar en los lugares habituales, el concejal de Cultura, Tino Cordal, solo hizo un dibujo de sus líneas principales. El último nombre confirmado se anunció ayer mismo: El Combo Dominicano, que actuará en la noche del martes 2 al miércoles 3 de agosto, a las 0:30 horas, en la Praza do Concello.





Algunas de las actuaciones principales serán las de Nicky Jam (viernes 29, 22:30, Fefiñáns), Tanxugueiras (martes 2, 21 horas, Fefiñáns), Beny Jr y Morad (miércoles 3, 22 horas, misma plaza), Amaia (viernes 5, 22:30, misma ubicación) o Dorian (sábado 6, mismo lugar y hora). Otros nombres destacados son los de Susana Seivane y Los Satélites, que actuarán el jueves 4, la primera en Fefiñans desde las 21:30 y los segundos en la Praza do Concello, a las 23 horas. La relación completa es extensa, con verbenas, más conciertos, grupos locales, folclóricos, espectáculos para niños, percusión, música electrónica o discoteca móvil. Espectáculos algunos que se solapan en el tiempo pero se dividen en el espacio, para favorecer la afluencia de públicos diferentes en entornos diferenciados, reduciendo así, en lo posible, la masificación.





En cuanto a la pirotecnia, el gobierno cambadés prosigue con la decisión de estos años: Elimina por su parte las salvas y bombas de ruido durante los días de fiesta, en consideración y respeto a las personas con autismo y a las mascotas. El Ayuntamiento únicamente mantienen el espectáculo pirotécnico de fin de fiesta, vencido el domingo 7, a medianoche, desde la zona portuaria.