Un total de 27 comercios de diferentes productos participan en una nueva Feira de Oportunidades de Cambados

Cambados inaugura este viernes una nueva edición de la Feira de Oportunidades del comercio local. Participan un total de 27 establecimientos de diferentes productos, ofreciendo un poco de todo, desde textil, hogar, decoración, deportes, etc. Se ubicarán en el Paseo da Calzada hasta el domingo 13 y abrirán de 11 a 23 horas de manera ininterrumpida.



El presidente de Cambados Zona Centro, Juan Rey, explicó que el 90 % son de la capital del albariño, pues también lo obliga la ley de comercio gallega, pero también habrá de localidades cercanas. También indicó que el evento crece cada vez más y que es una cita con dos caras, pues lo “ideal” sería que no existiera stock, pero se queda con lo “bo” y gracias a la feria “reducimos stock, creamos liquidez e damos a coñecer ao noso autónomo, a nosa marca, as nosas mercancías, o noso comercio local”, añadió.

Asimismo agradeció el apoyo del Concello y, sobre todo, el “gran esforzo” de los operarios, que vienen de la exigente Festa do Albariño.

En cuanto a cómo va la campaña de verano y rebajas para este sector, desde la asociación indicaron que “xullo foi bastante máis frouxo, pero despois do Apóstolo, houbo moitísima xente de turismo. Estase notando un repunte positivo”.



El concejal de Promoción Económica e Comercio, Tino Cordal, señaló que el evento coincide el sábado con la gira de verano de los 40 Principales en Fefiñáns, así que “imos ter outra fin de semana con moita afluencia de visitante, o cal, sempre é de agradecer”, pues “fai que se mova a economía”, añadió. También compareció la concejala de Deportes e Xuventude, Noelia Gómez.