“A tribu”, “Foliada” e “Ibertroula” ganan el concurso de carrozas de Cambados

Cambados era ayer por la tarde un hervidero de gente atraída por el gran desfile de carrozas y maquetas en el que participaron una decena de agrupaciones. Fue una tarde de triunfo para las vilagarcianas, pues se llevaron el primero y segundo premios. Concretamente, “A tribu”, fue considerara la mejor y se llevó 700 euros, mientras que “Foliada” de la ANPA del colegio Anexo A Lomba quedó de segunda clasificada con 600 euros. Se trata del segundo reconocimiento que cosechan este fin de semana, pues en el gran desfile de Meis quedaron de primeros.



El tercer puesto fue para la “tierna” sátira sobre los continuos incrementos de la luz “Ibertroula”, ideada por la asociación de padres y madres O Castro del CEIP de Castrelo. Su premio era de 500 euros pero además, cabe recordar, que el Concello entrega gratificaciones a los participantes en el desfile a modo de ayudar en la confección de sus montajes. Son de 250 euros paras las carrozas y de 150 en el caso de las maquetas, que no entran a concurso.









El tocado “albariñense”





La animación musical no faltó durante todo el recorrido del desfile, desde su salida desde la Escalinata de San Tomé hasta la Praza de Fefiñáns, donde la fiesta continuaba con música y un gran escenario para anunciar a los ganadores. Los presentadores también cumplieron, destacando ella con un divertido tocado que simulaba una botella vertiendo albariño sobre una copa.



La participación fue menor que en anteriores ediciones, cuando se alcanzaba la veintena de conjuntos, pero las circunstancias actuales, con la pandemia aún vigente, saliendo de una ola y aún con ciertas restricciones, no ha dejado margen para mucho más. No obstante, esto tampoco mermó las ganas de Carnaval pues la capital del albariño llenó ayer, llegando los coches estacionados hasta Tragrove. Y el programa continúa.



Hoy mismo tendrá lugar el baile infantil de disfraces de la Cofradía San Antonio de Pescadores y la Asociación Cambados Zona Centro (a las 17 horas), mientras que el Concello celebrará mañana su Concurso de disfraces e comparsas del martes de Carnaval (a las 17 horas). Ambos serán en Torrado, pero en caso de lluvia, el primero se trasladaría Peña y el segundo al Auditorio de A Xuventude.



En estos concursos también habrá premios. En el del Pósito y los comerciantes, los premios serán como en anteriores ediciones, en vales de compra para gastar en el comercio local. Habrá dos por cada categoría de juvenil y adulto, del siguiente modo: 225 euros al mejor grupo; 175 en parejas; 125 al mejor individual. Y para la de infantil, serán tres de 200, 150 y 75.



Y en cuanto al certamen municipal de comparsas, este año se han aumentado las cuantías. La primera clasificada obtendrá 600 euros, la segunda 400 y la tercera 300. Solo por participar ya se llevarán una gratificación de 200 euros.

















Otros concellos



En Meaño también siguieron ayer con su programación de Entroido y A Illa de Arousa reunió a sus personajes más típicos los “liborios”, donde lo más importante es la sátira y el buen humor, ironizando con cuanta cosa hay. Así hizo un grupo de jóvenes sobre la pancarta que esta semana extendieron unos vecinos agradeciendo al concejal Luis Arosa la llegada de un alcantarillado tras 40 años de espera. Pero cabe recordar que los isleños celebran hoy su gran desfile, desde As Laces hasta O Regueiro, a las 17:30 horas.



En cuanto a otros concellos, Ribadumia celebra hoy su tradicional Festival Infantil e Xuvenil de Disfraces. Tendrá lugar en el pabellón de Barrantes a partir de las 16:30 horas y los interesados en inscribirse en el certamen pueden hacerlo de 16:30 a 17:30 horas, que es cuando el jurado empezará a evaluar. Uno de los requisitos es que los participantes no pueden ser mayores de 16 años. Habrá tres premios para las categorías de individual, pareja y grupos y en diferentes edades. Además, entre los asistentes a esta celebración se sorteará una tablet y vales de compra en el comercio local. No faltarán la animación musical y la diversión de la mano de Javi Solla, que ofrecerá un espectáculo para el público familiar.



Por otra parte, en Vilagarcía habrá baile infantil en A Peixería (17 horas) y el Concello meañés ofrece una fiesta baile en el pabellón de Xil (16:30 horas) con animación variada.