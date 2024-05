Troyanos de Compostela ofrece un concierto en el Auditorio de O Grove

La agrupación Troyanos de Compostela ofrece este sábado, 25 de mayo, un concierto en el Auditorio. La actuación será a partir de las 20 horas y las entradas pueden adquirirse a un precio de 5 euros en la Biblioteca Municipal, hasta este viernes, en horario de 10 a 13 horas; y en el Auditorio durante el propio día del concierto, entre ias 18 y las 19:50 horas.



El presidente de la entidad, Benigno Amor, adelanta que “o noso concerto será unha pequena viaxe a Santiago de Compostela no tempo e no espazo, co fío argumental da novela de Pérez Lugín. Deste xeito, achegaremos a quenes nos escoiten o espírito do Museo a través da divulgación de pezas de composistores galegos de finais do XIX e comezos do XX”.



El proyecto de Troyanos de Compostela surgió hace once años con vocación de investigar, promover e interpretar la música que tocaba la Tuna Compostelana histórica, así como recordar la figura ey la obra de compositores gallegos de aquella época.