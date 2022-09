Ultiman la instalación de wifi gratuito en 18 espacios públicos del centro y las parroquias

La instalación de 18 puntos de acceso wifi gratuito en espacios públicos de Cambados ya está adjudicado y en proceso de instalación. El Concello espera empezar a ofrecer el servicio en breve después de adjudicar el contrato a la empresa Telefónica por 27.300 euros, lo que supone una rebaja de algo más de 16.000 euros con respecto al precio de licitación.



El proyecto está financiado con el Plan Concellos 2021 y según el concejal Xurxo Charlín, la instalación se está completando en todos los puntos seleccionados por su interés general, en los que el acceso gratuito posibilitará la conectividad en el interior de los inmuebles y también en el exterior, con una cobertura teórica de 200 a 300 metros, aunque puede variar según cuestiones ambientales y físicas, como obstáculos, interferencias, etc.



En el centro urbano se instalarán en el centro social de A Merced, el auditorio, la biblioteca, la Casa do Pescador de San Tomé, el Centro de Día, el Consistorio, la sede de Zona Centro en Rúa Nova, la Casa da Calzada, la Praza de Abastos, en el Parque de Torrado, el Pabellón do Pombal y el Salón Peña. En las parroquias estarán en el parque de A Seca de Corvillón y las casas de cultura Xacobe Castro (Corvillón), Vilariño, Oubiña y Castrelo; así como en las unitarias de O Couto, en esta última parroquia.



Cabe recordar que para nivel particular, el Concello también viene realizando gestiones, como la presentación de alegaciones, para facilitar la llegada de la fibra óptica mediante el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA) del Estado mediante el cual subvenciona el despliegue.