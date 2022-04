Unos agujeros para árboles en Rúa Nova sacan a luz loza de la Edad Moderna

El pasado de las localidades con historia sale a veces a la luz donde menos se espera. Ocurre también en Cambados, donde unos pequeños huecos practicados para la plantación de árboles han revelado fragmentos de loza que, a priori, han sido datados en la Edad Moderna (1492 a 1789).



El descubrimiento se produjo en el marco de la obra que se realiza en esta calle, con mejora de aceras. Al tratarse de un espacio comprendido dentro del casco histórico, es obligado realizar prospecciones arqueológicas, justamente, para asegurar que las obras proyectadas no alteren retos históricos de importancia en el subsuelo.



En tres de los cuatro huecos realizados para la futura plantación de árboles, algo más profundos que el resto de los acometidos, salieron restos cerámicos, algunos tal vez contemporáneos, pero otros puede que con más siglos de historia.





“Sorprendente”





El concejal Xurxo Charlín valoraba ayer como “sorprendente” este inesperado descubrimiento, ya que la zona se cree que formó parte de la huerta del pazo ubicado en la calle Hospital y en la que, por tanto, no se esperaba que saliera nada así al cavar.



Los fragmentos fueron recogidos y serán ahora sometidos a estudio, para su más concreta datación y catalogación.



Por lo demás, el hallazgo no supone de entrada impedimento alguno o retraso a las obras proyectadas, ya que el edil explica que, si no aparecen estructuras constructivas o restos análogos, tan solo es necesario la catalogación, sin interrupción de los trabajos previstos.