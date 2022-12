Varela destaca el rápido operativo y el PP y Podemos le urgen a adoptar medidas

El alcalde, Alberto Varela, delegó ayer la presidencia de la Xunta de Goberno para acudir a visitar zonas afectadas por las inundaciones. El regidor recorrió las principales calles comerciales del centro de la ciudad, como Rey Daviña, Praza de Galicia o Arcebispo Lago, que ayer hizo honor a su nombre. Fuentes municipales señalan que el regidor intercambió impresiones con vecinos y comerciantes.



“Como xa ben apuntaban algúns dos afectados e tal como lles explicou Varela, a situación vivida esta mañá (por ayer) foi excepcional, xa que en moi pouco espazo de tempo se concentraron chuvias torrenciais de forma continuada”, apuntan fuentes municipales, que también lo achacan a la orografía plana de la ciudad y a los rellenos. El alcalde destacó “a eficacia do dispositivo”, con Emerxencias y Policía Local actuando ya de madrugada y, desde las siete de la mañana, el personal de Obras, Medio Ambiente, Xardíns, Alumeado y Deportes. El Concello también destaca los trabajos de limpieza realizados en los tragantes y las mejoras realizadas en saneamiento como causa de la “rápida” recuperación.



Más mantenimiento

Distinta opinión tienen en partidos de la oposición como el PP o Podemos, que reclaman a los socialistas una solución a problemas que se repiten.



En este sentido, los conservadores reprochan la “nefastas planificación”. “El gobierno socialista se centra en ejecutar obras que puedan lucir y puedan vender electoralmente, sin acometer aquellas de mantenimiento que son básicas para el normal desarrollo de la ciudad”, dice Juan Andrés Bayón. Ana Granja, por su parte, incide en que la ciudad “necesita obras útiles y que puedan facilitar la vida a los ciudadanos”.



Tanto el PP como Podemos ponen de relieve una de las incidencias de ayer: Que la pintura de un tramo de las ciclovías se desconchase. “As chuvias deste luns sacan á luz a pouca calidade dalgunhas das obras deste goberno”, señala María de la O Fernández, la portavoz de los morados, que recuerdan que hace meses que pidieron un informe del estado de esta infraestructura y acusa a Ravella de “postureo”.. “El único problema no es que se levante la puintura del carril bici, sino que se puede poner en riesgo la vida de la gente y además se causan daños en vehículos, viviendas y locales”, incide Bayón. Podemos insta a “arranxar or problemas” que no “dan titulares” pero “mellora a vida da veciñanza”, como los “problemas estruturais que provocan que os accesos aos centros como O Vagalume se inunden”.