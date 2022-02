Los vecinos de Dorrón reviven la asociación para que la parroquia no quede en el olvido

Los vecinos de Dorrón vuelven a reunirse recuperando la asociación vecinal para tratar de impulsar proyectos con el objetivo de que la parroquia no quede en el olvido de las administraciones y recobre la actividad de antaño.



El colectivo llevaba varios años parado, desde que la anterior directiva decidió no volver a presentarse al concluir su mandato para dejar paso a gente nueva, sin embargo, ahora, tras recibir numerosas peticiones por parte de los vecinos, miembros de la antigua directiva creen que ha llegado el momento de reactivar la asociación y han decidido tomar las riendas para defender los intereses de la parroquia sanxenxina de Dorrón.



La nueva directiva, presidida ahora por Encarna Otero, fue ratificada el pasado 5 de febrero en asamblea general y será presentada en los próximos días ante el pleno de la asociación. “Estamos empezando a traballar e canto teñamos todo máis organizado imos convocar a todos os socios para informar da folla de ruta que imos a seguir”, explica el vicepresidente y portavoz del colectivo, José Lobato. Por lo pronto, los vecinos ya están enterados de que algo está empezando a moverse en la parroquia y muchos de ellos ya están llamando para volver a formar parte de la asociación y recibir sus carnets de socios.









Reunión con el gobierno local





“Estamos aquí para pedir e xestionar que as administracións fagan cousas na nosa parroquia. Durante todo este tempo, o Concello e as Institucións non estiveron á altura coa parroquia de Dorrón, a deixaron de lado, pero agora a xente parece que volve aos tempos de antes, queren asociarse e hai ganas de facer cousas pola parroquia”, asegura Lobato. Por ello, en breve pedirán una reunión con el alcalde Telmo Martín para hablar de las necesidades de Dorrón y confían en ser escuchados.



En cuanto a los proyectos que tienen en mente, lo tienen claro, pero principalmente se tratan de viejas promesas que quieren ver hechas realidad.









Promesas incumplidas





Una de ellas es el campo de fútbol, el único de Sanxenxo que todavía es de tierra y cuya remodelación lleva años anunciándose y aplazándose. “Queremos que se faga o que se prometeu e é unha obra moi importante porque sentimos ao club de Dorrón, con 40 anos de historia, como unha parte do noso pobo e da nosa identidade”, señala el portavoz.



Asimismo, pedirán que se retome el proyecto del sendero por el río, otro de los compromisos que ya se había adquirido en el anterior mandato de Martín, y que tras varios mandatos con otros regidores de por medio, todavía sigue sin llevarse a cabo. “Iba en todos os programas electorais, estaba presupuestado pero as inversións finalmente foron para outro lado, e como aquí nadie protestaba...” lamenta Lobato quién agradece el anuncio del Concello para la reforma del campo de la fiesta, “a nós nos gusta todo canto se faga dentro da parroquia, e que nos consulten o que se vai facer”, apunta.



Ahora la parroquia de Dorrón vuelve a contar con voces que prometen defender los intereses de sus vecinos y activar de nuevo un lugar que aunque últimamente estaba un poco dormido, siempre estuvo vivo. l