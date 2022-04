Vecinos de Nogueira se sienten “abandonados” al conocer el proyecto de las salas velatorias cuando se colgó el cartel

Vecinos de Nogueira manifestaron ayer públicamente su descontento con el proyecto de instalación de salas velatorias en la rectoral de la parroquia. Lo están tanto por las formas como por el fondo. Por las formas, porque muchos se enteraron cuando la funeraria San Marcos colgó el letrero en la fachada de la rectoral o, en el mejor de los casos, cuando la iglesia comenzó a informar del proyecto, “cando xa estaba todo firmado”. Y por el fondo, porque no conciben que el mismo edificio albergue en una altura la catequesis de los niños y en otra se velen difuntos. “Á veciñanza parécenos, coma mínimo, unha falta de respecto que se fale de xuntar nun mesmo espazo cousas como as catequeses dos nosos fillos con velar persoas no piso de abaixo”, indicaba el comunicado de un grupo de residentes.





Los mismos vecinos se sienten “abandonados” por el Ayuntamiento “ao non ter comunicado nada” y creen que “chega tarde” la reunión que el gobierno de Marta Giráldez convoca el lunes, a las 20:30, en el auditorio de O Mosteiro, para aclarar todas las dudas sobre esta polémica. La regidora, preguntada ayer sobre el particular, indicaba que el Concello tiene poco margen de maniobra: El edificio es privado, de la iglesia, que llegó a acuerdo con la funeraria. La empresa presentó todos los informes necesarios y al Concello solo le queda dar licencia porque, en caso contrario, estaría prevaricando, señaló.





Pero el malestar también se extiende hacia la iglesia. Los comuneros habían sufragado hace años la reparación de la rectoral, como el cambio de la cubierta. Ahora, la iglesia acuerda con una mercantil una actividad que limita el uso vecinal del local, lo que no ha sentado bien. Malestar acrecentado porque los comuneros habían perfilado un terreno para la posible construcción de un tanatorio, un proyecto que quedó solapado por la pandemia y que ahora cae en saco roto tras el acuerdo de la iglesia con la funeraria.