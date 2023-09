La Vicepresidencia comarcal sigue bloqueada y MI recrudece su postura

En lo político, el mandato de la Mancomunidade do Salnés no se presenta fácil. Un mes después, sigue sin haber acuerdo para ocupar la vicepresidencia y, aunque este cargo realmente no tiene un elevado poder de decisión, lo ambicionan –cada uno por sus motivos–, BNG y Meaño Independiente (MI) y el malestar aún reina en este último, pues considera que los nacionalistas tuvieron “un xesto moi feo” al no apoyarle en la votación el día de la constitución del pleno comarcal o haber hablado antes, así que, sin visos de cambio de posturas a la vista, su representante, José Aspérez, advertía ayer de que actuarán con autonomía propia y, por tanto, podría desequilibrar la balanza entre el bloque de izquierdas y derechas.



“Ao mellor, a seguinte sorpresa é nosa porque non estamos dispostos a sufrir outra vez o que foi pouco menos que unha humillación e, a día hoxe, non imos apoiar a candidatura do BNG á Vicepresidencia”, explicó el vocal meañés. Y preguntado sobre el detalle, recuerda que él sería el vocal número 14 que rompe la mayoría entre esos bloques de 13 y 13, así que “uns días estaremos de acordo con uns e outros días cos outros”, pues “agora a representación é nosa e non estamos ligados a ninguén máis que aos veciños de Meaño”, expuso. Aún así, a ese cálculo también le faltan dos variables cruciales: que tanto los representantes de Veciños de Meaño, como el isleño Matías Cañón, no mantienen las mejores relaciones con el PP y aún está por ver cómo actuarán.



Cabe recordar que, curiosamente, Aspérez es vocal gracias al apoyo que le dio la concejala nacionalista en el pleno municipal donde se eligieron los representantes meañeses para la entidad comarcal y que los socialistas le prometieron, a cambio de su apoyo a Marta Giráldez como presidenta, ser vicepresidente. Sin embargo, esto no se cumplió porque el día del Pleno de su nombramiento, el BNG, que tiene dos vocales, se abstuvo, imposibilitándolo. Algo que el meañés señala como “un xesto moi feo porque podían ter negociado con nós días antes e non ir de valentes o día de Pleno”, añadió. De hecho, asegura que su objetivo era tener un papel activo y que hubiera aceptado tenerlo en otras cuestiones, no necesariamente, con la Vicepresidencia.



También los nacionalistas se vienen pronunciando de un modo similar, destacando que su voto fue crucial para que el PSOE mantuviera la Presidencia y que la quieren porque supone entrar en la junta de alcaldes y, de hecho, sobre la mesa se llegó a plantear que uno de los regidores socialistas les cediese su puesto como cargo nato.



A todo este combinado se suma la posibilidad de una moción de censura que desaloje a Giráldez, sin embargo, hay dudas sobre esta posibilidad. Los estatutos no la contemplan y señalan que el mandato de la Presidencia durará coincidiendo con los de las corporaciones locales, “salvo substitución por algunha das causas establecidas na lexislación local”, que sería el reglamento ROF. Este asunto ha sido debatido en casos de otras mancomunidades, generando dudas jurídicas de si es posible realizarla sin estar contemplado en sus propias normas o si, por el contrario, se puede aplicar aquí la Ley Electoral, que es la que regula las figura de la moción.