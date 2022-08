Victoriano Otero recibe el premio de Sanxenxo na Historia satisfecho por “recoger la cosecha sembrada en silencio”

Sanxenxo na Historia llegó ayer a su última jornada con una mesa redonda sobre naturaleza y la entrega del Premio Sanxenxo na Historia a Victoriano Otero. Emocionado por un reconocimiento por su labor de investigador e historiador de Sanxenxo, Otero explicó que en estos días “he recibido un calor especial de mucha gente. Se ha hablado mucho y bien de mí”.



Otero no ocultó su satisfacción por “recoger en el invierno de mi vida una cosecha que he sembrado día a día de forma silenciosa y callada”. Sus méritos laborales y profesionales siempre vinculados a Sanxenxo le llevaron a recibir, nada más y nada menos que nueve votos de gracia. “Es algo paradójico porque nadie en la historia ha recibido uno y yo tengo nueve”, explicó orgulloso.



Su labor incansable y su interés por la historia de Sanxenxo hizo que escribiese diversas publicaciones reconocidas e incluso premiadas como el Plan de Desarrollo elaborado en 1973 y que supuso un “chorreo de dinero para Sanxenxo”. Su labor divulgativa en Fitur, e incluso en materia urbanística, siguió elevando su trayectoria profesional en la provincia de Pontevedra.



“Entre libros y documentos está su hábitat natural”, explican desde el Concello. “Sus grandes pasiones son la grafología y la heráldica y es socio de la Asociación Académica de Genealogía Heráldica de Galicia”, añaden.









“Gran colaborador”





El alcalde, Telmo Martín, en la jornada en la que se anunció que el premio iba a reconocer la figura de Otero, recordó que “fun alcalde por primeira vez en 1999 e tiven a sorte de telo como colaborador”. De esta manera, resaltó que “ata o 2007, Sanxenxo tivo unha importante transformación e el foi un gran colaborador” durante este periodo de tiempo.



“El é recoñecido por contar a historia do noso patrimonio e da nosa cultura, non a coñece ninguén mellor que Vicotriano. É un premio moi merecido e pídolle que o cariño que está recibindo o transforme para seguir contando a historia de Sanxenxo”, consideró el regidor.









Mesa sobre naturaleza





Durante esta última jornada se celebró una última mesa dedicada a la naturaleza en la que participaron Pedro Alonso Seoane con “A outra paisaxe de Sanxenxo: Os fondos mariños” y Francisco Chan Méndez, presidente de la Asociación de Clubs de Casa Mayor de Galicia, con “Especies cinexéticas no Salnés”.



La concelleira de Cultura y Educación, Paz Lago, fue la encargada de presidir y moderar la mesa. Los relatores hablaron de la riqueza de los fondos marinos y de “los múltiples colores y la diversidad del mar, todavía muy desconocida” y de la transformación del rural en los últimos 30 años. “O abandono do monte provocou unha eliminación de especies como a lebre, a perdiz ou o coello, e unha proliferación do xabarín, lobos ou cérvidos na comarca”, explicó Chan. “Poderíamos recuperar os ocres do outono cunha xestión forestal axeitada que hoxe non existe e recuperar as especies”, aseguró.