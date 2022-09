Vilalonga despide el verano con la celebración de la Festa da Terceira Xuventude

La parroquia sanxenxina de Vilalonga se prepara para su particular despedida del verano con la celebración de la Festa da Terceira Xuventude, que tendrá lugar este sábado, 17 de septiembre en la Praza Pública a partir de las 21 horas. El nombre elegido para el evento es una clara pista sobre su orientación a personas mayores, pero desde la Comisión de Festas, José Ramón Giao apunta que “en Vilalonga gústanos bastante a festa como en todos lados, e vai haber xente nova que polo menos dará unha volta por alí”.



El objetivo del evento es “bailar, que a xente disfrute e despida o verán con Dúo Prisma e Punto Zero, que xa estiveron no Carme e son dous grupos que gustan moito”. También sirve para poner el cierre a los eventos festivos en el municipio, ya que “temos case as primeiras a finais de xuño e queremos tamén acabalas este ano. O peche esta vez é en Vilalonga”, remarca Giao.



La iniciativa parte del presidente de la comisión, Ramón Casal, y Giao señala que esperan que “a xente se anime” aprovechando el buen tiempo y no ceda al cansancio que puedan provocar los trabajos de la vendimia. Como incentivo, Giao destaca que “temos un as na manga sempre, e quen queira saber de que se trata, terá que vir á festa”.