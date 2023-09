Vilanova avanza en el cambio urbanístico que permitirá la residencia geriátrica junto al hospital

El Concello de Vilanova expone al público la documentación asociada al cambio urbanístico que permitirá, entre otros objetivos, la instalación de una residencia geriátrica junto al Hospial do Salnés.



Se trata de la modificación puntual número 25 de las normas subsidiarias que, en ausencia de PXOM, rigen el urbanismo en la localidad vilanovesa. El cambio fue aprobado inicialmente en Pleno el pasado mes de julio. Ahora se encuentra en pleno periodo de exposición al público, que deberá ser de dos meses. El expediente puede consultarse tanto en las dependencias municipales, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, o bien en la sede electrónica, en el apartado del tablón de anuncios.



Tanto el documento de normas urbanísticas como la memoria informativa, la justificativa, la ambiental y el documento ambiental estratégico citan expresamente este uso. Así, por ejemplo, la memoria justificativa refiere que “por medio do desenvolvemento da modificación puntual, favorecerase a mellora dos servizos do hospital comarcal, así como a presenza de grupos empresariais que xa operan implantados na zona e se garante a viabilidade de implantación de novos centros asistenciais residenciais de maiores dependentes, que poderán incorporar servizos complementarios de coidados intermedios ao hospital, para continuar así contribuíndo, como durante os pasados anos, á mellora competitiva do concello no que atinxe ao desenvolvemento de servizos públicos, o pulo económico e a creación de emprego”.

Privada

Es más, en el documento ambiental estratégico se indica que “existen operadores asistenciais para desenvolver centros de residencia para persoas de idade avanzada e de complemento hospitalario para enfermos crónicos, intermedios, hospitalizacións potencialmente evitables ou coidados paliativos que poden emprazarse na proximidade do centro hospitarario e se poden desenvolver en centros asistenciais privados que poderán colaborar en función sanitaria de complemento coa administración sanitaria pública”.



Las normas urbanísticas autorizan en esta propuesta, “todo tipo de uso dotacional sanitario e asistencial como son as residencias de maiores, centros de coidados intermedios ou outros centros para complementar ao centro hospitalario comarcal”.