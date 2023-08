Vilanova entrega sus insignias del Mexillón al cura de San Vicente, el presidente provincial y el periodista José García

Vilanova de Arousa inauguró ayer su XXIX Festa do Mexillón e do Berberecho y con buenas expectativas, pues la cola ya era importante nada más abrir la carpa de degustación que hasta el domingo ofrecerá diferentes elaboraciones de los productos estrella, aderezados con la música de Panorama (hoy), De Vacas (con el Musigal de la Diputación), Take it Easy y Roi Casal. Este año se ubica en la Praza do Castro, con vistas al mar, y parece que está funcionando bien.

Colas en la inauguración de la Festa do Mexillón e do Berberecho | Mónica Ferreirós

Será el último día cuando se entreguen las solemnes distinciones del evento: las insignias de Ouro e Brillantes. El alcalde, Gonzalo Durán, desveló las identidades de los condecorados. Serán el cura de San Vicente de O Grove, Juan Ventura Martínez Reboiras, “un hombre y uno de los hijos de Vilanova más queridos” y que se ha convertido en uno de los miembros del clero más carimásticos de O Salnés. El propio regidor recordó que llegó a grabar un disco de canciones eclesiásticas.

Pregonero

También la recibirán el nuevo presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el economista y periodista José García Domínguez, tertuliano de la “Noche de Dieter”, de la radio de Libertad Digital, y colaborador en diferentes etapas en medios como Cope, ABC o El Mundo, entre otros. Gallego de origen, lleva muchos años viviendo en Barcelona, pero según Durán, con la llegada de la pandemia se asentó en la localidad y en “muchas de sus crónicas hace referencia a Vilanova de Arousa, le está haciendo mucha propaganda”. Será además el pregonero de este año y le “hace mucha ilusión”, añadió. Con su oda a la celebración desde el balcón del Consistorio dará el pistoletazo de salida al solemne acto del domingo, que arrancará con una recepción oficial, a las 13:30 horas.



Además, este año se incluye una novedad, un homenaje. Según el primer teniente de alcalde, Javier Tourís, será para los Mozos de Arousa, que así se llama el grupo de tres jóvenes vilagarcianos que se han hecho famosos más allá de las fronteras de la comarca por su participación en el concurso televisivo “Reacción en cadena”, al que han ido para conseguir fondos para la asociación de la que forman parte, Arousa Moza. Aunque naturales de Vilagarcía, la falta de una sede en su ciudad natal para sus actividades les obligó a trasladarse al Albergue de As Sinas, en este vecino municipio, y su Ayuntamiento cree que desde O Salnés “se les debe hacer un reconocimiento por toda la promoción que están haciendo de la comarca en toda España”.

Autoridades en la inauguración de la celebración vilanovesa | Mónica Ferreirós

El delegado territorial de Pontevedra, Agustín Reguera, también estuvo presente ayer en la inauguración porque “a Xunta sempre está do lado de quen busca dar a coñecer os nosos grandes tesouros gastronómicos”, declaró. Asimismo añadió que “non debemos esquecernos dos mariscadores e mariscadoras, sen os cales non sería posible organizar este evento que ten un impacto tan importante na economía de Vilanova”.

Feira de Oportunidades

En cuanto al cartel musical, la actuación de hoy de Panorama será en el Parque do Cabo, a las 23 horas. Y además de la exaltación gastronómica, Vilanova rinde tributo el sábado a la Virxe do Carmen y los comerciantes celebran hasta el domingo su Feira de Oportunidades, en la que ofrecen productos de stock con importantes descuentos. Están en la Praza do Concello.