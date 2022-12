Vilanova presenta batalla contra los vertederos incontrolados: “Van a máis”

Vilanova tiene un problema con media docena de zonas que se han convertido en vertederos incontrolados habituales. El Concello los limpia y a los pocos días vuelven a aparecer enseres, así que se ha propuesto erradicarlos redoblando esfuerzos y también a golpe de concienciación, recordando la existencia de un servicio gratuito y a la puerta de casa que se puede activar con una simple llamada. De hecho, en su caso, este será el punto fuerte de la campaña de sensibilización y educación ambiental que desarrolla la concesionaria de la basura, Valoriza, compartida con Meis y Cambados.



El alcalde, Gonzalo Durán, fue muy crítico con estas “faltas de civismo” de vecinos “cochinos”, los llamó, pues le resulta incomprensible arriesgarse a una multa y actuar contra el medio ambiente vistas las facilidades del servicio y con una frecuencia superior a la media, de dos días a la semana. Además recordó que tienen en marcha la creación de un punto limpio.



El teniente de alcalde, Javier Tourís, detalló que tienen este problemas en zonas de monte y apartadas y que suman entre siete y ocho: “Recóllese o lixo e aos poucos días volven a aparecer cousas. Cada día van a máis”.

2.800 casas y 9.000 alumnos

Es por ello que la campaña con Valoriza hará hincapié en “reforzar a mensaxe” sobre los voluminosos y el otro objetivo es optimizar la recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón y vidrio, para realizar una mejor separación en origen y por tanto, lograr que el reciclaje sea efectivo, pues aunque Vilanova tiene unas “ratios que están na media de Galicia, aínda ten moito marxe de mellora”, expuso Jesús Cotelo, consultor de medio ambiente de Novotec y responsable de las acciones que se pondrán en marcha. Para lograr estos objetivos, a partir de enero se enviarán folletos informativos a 2.800 hogares; se colocarán adhesivos en los contenedores indicando la basura que puede recibir cada uno y en el genérico, el verde, se recordará el teléfono de la recogida de voluminosos, el cual irá en todo el material de la campaña, incluido un imán que se repartirá entre 9.000 escolares. Y es que la educación ambiental es otra pata importante y se hará mediante actividades dinámicas de juegos, retos, cuentacuentos, etc. En los centros de Primaria y ESO. “A veces o problema non é tanto a falta de información se non que o levemos á acción”, apuntó el experto.

Además Vilanova se prepara para instalar el contenedor marrón con la previsión de que la planta autonómica de compostaje abra en el tercer trimestre de 2023 y que también dé solución a los restos de podas.

La “chapuza” del compostaje

El regidor no cree en el compostaje comunitario –en el doméstico sí– por el que optan otros concellos para cumplir con la directiva europea. “El único modelo de éxito es el de Sogama y la Xunta, con una gestión profesional de la basura orgánica. No vamos a entrar en la chapuza de la Diputación porque es tirar dinero público. ¿Quién vigila, analiza y certifica que ese compost es válido? Se han encontrado hasta pilas y esos abonos pueden acabar en la cadena alimentaria”, manifestó.