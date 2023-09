Vilanova renueva el convenio con el Banco de Alimentos Rías Baixas

El Concello de Vilanova y el Banco de Alimentos Rías Baixas formalizaron hoy un convenio de colaboración por el que se articula la entrega del Ayuntamiento a la institución benéfica de un total de 1.500 euros.



Se trata de una donación que se realiza año a año desde la entidad local vilanovesa y que se formalizó en un acto en el Consistorio, con presencia del alcalde, Gonzalo Durán, y de representantes de la institución solidaria.



“Nos levanta el ánimo ver que las administraciones se preocupan”, valoraron desde el Banco de Alimentos. “Todos somos voluntarios, salvo un trabajador que tenemos”.



Justamente, esta aportación económica contribuirá a la financiación de los gastos de funcionamiento del banco, como el pago de la nómina, seguros y otros gastos de tipo corriente.



“Es nuestro deber”, valoró el regidor. “Lo que no faltará nunca es dinero para la comida. Podemos no traer a la Panorama o no poner alumbrado en una fiesta. Pero lo primero es lo primero, lo demás, se hará lo que se pueda. Aquí siempre habrá dinero para eso, es de sentido común”, concluyó.