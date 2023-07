Vilanova vuelve a ser escenario de las jornadas de confraternidad de los veteranos de la Legión

Vilanova volverá a ser escenario este fin de semana del Reencuentro de veteranos legionarios organizado por la Hermandad Regional de Veteranos de Galicia. En esta octava edición reunirá a unas 80 personas llegadas de diferentes partes de la comunidad autónoma, pero también de otros puntos de España. La zona de concentración será detrás del campo de fútbol de O Terrón.



El programa fue presentado por el alcalde, Gonzalo Durán, quien indicó que la cita ya se ha convertido en una tradición y que a los vecinos les gusta la misa de campaña celebrada cada año. En esta ocasión, tendrá lugar el sábado, a las 11 horas, en la Praza do Castro.



Xaquín León, presidente de la hermandad, explicó que montarán las carpas el jueves y que vendrán invitados de lugares como Jaén, Sevilla, Alicante, etc. Reuniendo a unas 80 personas a la comida. Celebrarán juegos populares y habrá una cantina. El legionario también quiso agradecer la colaboración de los vilanoveses para que esta cita se lleve a cabo. Este año querían ofrecer una exposición histórica sobre la Legión, sus uniformes, armamento, aparato de transmisiones, etc. Pero finalmente no fue posible prepararla al detalle y han decidido aplazarla a 2024.