Vilariño ultima las mejoras del cementerio y el Concello da luz verde al primer pago de la ayuda

Las obras de mejora del cementerio de Vilariño están muy avanzadas y la primera fase está concluida. De hecho, el pago de la primera parte de la subvención está aprobada por el Concello y pronto la comisión vecinal creada para gestionar el proyecto recibirá el primer pago de 25.000 euros.





Esta cuestión tiene su importancia en que había un grupo de propietarios preocupados por las condiciones de esta iniciativa y tenían que adelantar el dinero. El concejal de Obras e Servizos, Samuel Lago, siempre llamó a la tranquilidad y también lo hace ahora. “Agora vai a metade da subvención e os 25.000 restantes irán en xaneiro ou febreiro, cando se xustifique a segunda, así que en moi pouco tempo estará o cen por cen e dará para retornar a diferenza dos cartos”. Cabe recordar que la ayuda municipal cubre casi la totalidad del proyecto de 63.000 euros. Restarían únicamente unos 13.000 euros a sufragar repartidamente entre los propietarios de los nichos. Lago detalló que la comisión justificó recientemente la primera parte de la obra y que ya cuentan con los informes favorables de los técnicos, así que su abono será prácticamente “inminente”.





Los trabajos están centrados en mejorar los accesos y dar un mejor aspecto a la infraestructura común del camposanto, que ya presentaba un aspecto bastante deteriorado. Así, se ha actuado en la renovación de firmes, la creación de una especie de pasos para mejorar el acceso a todo tipo de personas y mejoras en el alumbrado, además de otras cuestiones más relacionadas con la estética.





Defensa de la comisión

La obra en sí es necesaria y nunca fue puesta en duda, pero llegó a generar un conflicto vecinal en la parroquia porque algunos se negaban a adelantar el dinero necesario para empezar. Sustentaban su decisión en acusar a la comisión gestora de no actuar de manera transparente y pedían un acceso más detallado al proyecto, el convenio firmado por el Ayuntamiento, la situación de la propiedad de los terrenos, etc. Cuestiones negadas rotundamente por la otra parte. No obstante, llegó a parar los trabajos y solo se retomaron cuando el Concello se lo pidió argumentando que era un número menor de impagos que, en todo caso, se podría reclamar posteriormente.





Pintada en el muro de entrada

La crispación llegó a su punto álgido cuando en el muro de entrada apareció la siguiente pintada: “La asociación paralizó las obras mientras no paguen el resto de propietarios. Gracias”. Nadie ha asumido su autoría, ni la propia comisión, pero colmó el vaso y los propietarios críticos emitieron un comunicado exponiendo sus dudas.





Las críticas también llegaron desde los partidos de la oposición y muy duramente, llegando a acusar al bipartito de intentar “comprar votos” otorgando una ayuda a propietarios de unos nichos privados.