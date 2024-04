“Te voy a matar”: Reconocen la relación entre las amenazas que denunció un guardamuelles en A Illa y su baja

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a un guardamuelles de A Illa y considerado que su situación de baja laboral por “trastorno de pánico-ansiedad” era derivada de accidente de trabajo, tras denunciar haber sufrido amenazas en su puesto. El alto tribunal gallego revoca una sentencia anterior del Juzgado de lo Social 6 de Vigo, que había fallado que esa situación de incapacidad temporal (IT) era derivada de enfermedad común, es decir, no relacionada con su empleo. Esta nueva sentencia, fechada en febrero aunque conocida ahora, todavía era impugnable en casación.



“Doenza común”

Los hechos considerados probados recogen que el trabajador en cuestión inició en mayo de 2020 dicha situación de incapacidad temporal por “trastorno de pánico-ansiedade episódica paroxística”, entonces como derivada de enfermedad común. El afectado solicitó la determinación de esta baja como “derivada de continxencia profesional”. No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) echaba posteriormente por tierra sus pretensiones estimando que aquella incapacidad temporal derivaba de “doenza común”. El caso llegó al citado juzgado de lo social vigués, demandando el afectado tanto al INSS como a la mutua y a Portos, entidad para la que prestaba servicio. Ese juzgado de lo social falló en contra el trabajador, manteniendo el reconocimiento de la baja como derivada de enfermedad común. Ahora, el TSXG da la vuelta a esta consideración, dando la razón al recurrente y revocando el fallo.





“Te voy a matar”

Para considerar que ese diagnóstico de ansiedad deriva de contingencia profesional, el alto tribunal tiene en cuenta dos sentencias firmes, emitidas por los juzgados de primera instancia números 2 y 3 de Vilagarcía.



La primera de ellas, la del juzgado 3, declaró probado que el 6 de marzo de 2020, a mediodía, un hombre se presentó en la oficina del puerto de O Xufre y se dirigió al guardamuelles repitiéndole “en varias ocasiones ‘te voy a matar’, ‘te voy a machacar la cabeza’, ‘ya te cogeré cuando vayas sin uniforme’, ‘voy a ir preso 20 años pero te voy a matar’, ‘voy a joderte’, entre otras”. Fueron expresiones, acompañadas de “insultos” y proferidas “en el interior de la oficina abierta al público, en horas de apertura y mientras el denunciante estaba uniformado y desarrollando su labor profesional”.

Pocos días después de estos incidentes, también sufrió el incendio del vehículo profesional frente a la oficina

La otra sentencia referida, del juzgado 2 de Vilagarcía, estimó como probado que el 28 de abril de 2020, sobre las 11:30, también en la oficina de O Xufre, un varón le dijo al guardamuelles “isto que é, logo denunciáchesme”. Cogiendo una escoba y dirigiéndose a él habría añadido “non sabes quen son eu, te collerei cando non leves uniforme”, golpeando la puerta de entrada “dándole patadas, lo que causó daños a la misma”, “rompió un cristal y causó daños en la cerradura”. También se recoge en autos que “sobre as 3:30 da madrugada do día 02/05/2020 o vehículo oficial empregado”, “sufriu un incendio mentres se atopaba estacionado diante da oficina portuaria do Porto de Xufre”.



Para reconocer la incapacidad temporal como derivada de contingencia profesional, recuerda el TSXG que “siempre se exige la existencia de alguna relación causal directa o indirecta con el trabajo”. Y para este mismo alto tribunal, “en el caso enjuiciado”, la “relación fáctica” descrita resulta clara: “Parece evidente que la baja por incapacidad temporal”, “deriva de los sucesos anteriormente acaecidos”, probados en sentencias, “hechos además íntimamente relacionados con el trabajo”, “capaces objetivamente de producir desasosiego e inquietud en cualquier persona”, concluyen los magistrados. Es por ello que revocan la sentencia anterior del juzgado de lo social, dando ahora la razón al trabajador demandante.