La Xunta invierte 392.000 euros en la creación de la senda del río Dorrón que comenzará en mayo

La conselleira de Medio Ambiente, Ángelez Vázquez y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, anunciaron ayer el inicio de la creación de la senda fluvial de Dorrón ante la presencia de más de medio centenar de vecinos que acudieron expectantes a la presentación del proyecto de carácter medioambiental y turístico que potenciará los valores naturales de la parroquia desde las inmediaciones de la playa de Areas hasta el Muiño de Xián. La actuación, financiada por la Consellería de Medio Ambiente a través de parte de los fondos europeos Next Generation, dará comienzo el próximo mes de mayo, tendrá un plazo de ejecución de 5 meses, con supondrá una inversión de 391.928 euros.





Para hacer posible esta ruta, fue imprescindible la implicación vecinal, ya que “se non fora por esas 300 persoas de Dorrón que asinaron e cederon terreos, este proxecto non sería unha realidade”, agradeció el alcalde.





El proyecto contempla la roza manual de la vegetación, la eliminación de las especies invasoras, así como la reforestación con especies autóctonas. La senda contará con un ancho aproximado de 2 metros con pavimento sobre zahorra y encajada en tableros de madera. A lo largo del trazado, de 5 kilómetros se habilitarán varias áreas de recreativas, se recuperarán los paseos de piedra y se construirá una pasarela de madera y se acondicionará un mirador junto al Muiño de Xián, en la cota más alta con 120 metros de altitud.





La ruta señalizará los lugares de interés, así como el recorrido a través de 10 paneles informativos y dos unidades de cartelera con tejado. Se hará teniendo en cuenta el manual de senderos de la Federación Galega de Montañismo para su posterior homologación con un trazado que puede hacerse en hora y media. Algunos de los puntos que se recogerán en la señalética serán los molinos de A Costa, de Felipe y de Quintáns, así como la iglesia de San Pedro de Bordóns, el lavadero de Outeiro, la iglesia de San Xoán de Dorrón o el crucero de Quintáns.





Un reclamo turístico y natural

“Estou convencido de que esta ruta que poderán disfrutar os veciños durante todo o ano, convertirase nun importante reclamo turístico porque con ela se potenciará a beleza e o patrimonio do interior do noso municipio. Esta senda enmarcase dentro do noso eslogan turístico “Sanxenxo, 365 días diferentes”, indicó Martín. Tras recorrer un tramo el itinerario y conocer sus enclaves, la conselleira destacó que “grazas a esta nova senda promocionarase a parroquia de Dorrón e ofrecerase un percorrido ao carón do río para uso e desfrute por parte tanto de peóns como de ciclistas”. “Este mesmo ano veciños e visitantes podrán gozar dunha nova ruta desde a que descubrir a riqueza patrimonial que alberga esta zona interior de Sanxenxo, actuando á vez como elemento de sensibilización ambiental, ademais de ofrecer unha alternativa de turismo de natureza, ocio e deporte na comarca”, señaló Ángeles Vázquez.





Compromisos con Dorrón

Asimismo, como portavoz de la Asociación de Vecinos de Dorrón, José Lobato agradeció la apuesta del gobierno local y la Xunta para poner en valor la parroquia “confío en que o alcalde se vai volcar é reactivar as inversión prometidas”, y se comprometió a que el día de la inauguración de la senda se agasajará a la conselleira con un ramo de flores y habrá gaiteiros para festejar el cumplimiento de una de las demandas de los vecinos. En este sentido, el alcalde recordó también sus otros grandes compromisos con Dorrón, el campo de fútbol y el campo de fiestas, ésta última pendiente de una reunión con la Iglesia por unas “discrepancias” dijo, sobre el proyecto ya anunciado. Además, hoy tendrá una reunión con la asociación vecinal para conocer las demandas de los vecinos de la parroquia.