La Xunta invita al sector del Turismo a aportar sus demandas para O Areoso

El futuro plan de usos del espacio natural del islote de O Areoso en A Illa recogerá las inquietudes e intereses de todos los agentes. También del turístico. La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, se reunió esta semana con representantes del Clúster Turismo de Galicia. La cita sirvió para trasladar al sector la necesidad de contar también con su “perspectiva e achegas” de cara a la redacción de ese documento de usos para el lugar.





El presidente de la entidad, Cesáreo Cordal, coincidió en la necesidad de disponer de un plan de gestión y que este garantice “o aproveitamento turístico, recreativo e económico desta zona”, eso sí, también “de forma compatible coa súa imprescindible conservación”, indican desde el gobierno gallego.





De esta forma, el presidente del Clúster avanzó que contactará con las principales empresas que prestan servicios de ocio, deporte y turismo relacionadas con O Areoso para “recadar a súa opinión e aglutinar as posibles achegas e propostas que teñan ao respecto”, comprometiéndose a remitirlas en los próximos días a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. El departamento autonómico tendrá la última palabra para la incorporación de estas sugerencias y propuestas al documento en el que ya se trabaja.





Todas las voces

La directora xeral consideró “fundamental” que esta futura regulación del islote y entorno se aborde teniendo en cuenta todas las perspectivas y las diferentes actividades que tengan algún tipo de relación con O Areoso. Sobre todo en verano, cuando conviven una mayor presión del turismo con el marisquero y la siempre necesaria conservación ambiental. “Todos temos o obxectivo común de buscar as alternativas máis sostibles para consolidar o illote Areoso como un destino de ecoturismo que contribúa a poñer en valor a riqueza do seu patrimonio natural, etnográfico e cultural”, declaró Belén do Campo.





Este mismo mes se anunciaba el inicio de esta tramitación del plan de usos, tras una reunión con la Cofradía y el Concello de A Illa. La Xunta acordó, igualmente, que estas dos instituciones envíen también sus propuestas, para incluirlas en un plan que, si todo sigue según lo anunciado, podría ponerse ya en ejecución este próximo verano.