La Xunta rechaza el PXOM de O Grove al no garantizar la “idónea protección” del patrimonio

El PXOM de O Grove vuelve a sufrir un contratiempo. La Xunta de Galicia acaba de informar desfavorablemente de la parte patrimonial-cultural del Plan Xeral de Ordenación Municipal elaborado por el Concello al detectar “discrepancias técnicas” en el documento que, indica el gobierno autonómico, no recoge algunas de las indicaciones hechas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en su informe del 2019 y por falta de adaptación a la Lei do Patrimonio Cultural 5/2016 en terminología, criterios y determinaciones.





Según el escrito de la Xunta, el documento del PXOM no garantiza la “idónea protección” de algunos de los bienes del término municipal de O Grove al no contar con el “preceptivo trabajo de campo que los identifique para que sean incorporados al catálogo siguiendo un criterio homogéneo y justificado”. En el caso del yacimiento de Adro Vello, explican, deberá definirse conforme los parámetros de la futura incoación de declaración como Bien de Interés Cultural que tramita la Consellería de Cultura.





Las discrepancias técnicas por las que se emite el informe desfavorable afectan también al catálogo de bienes cuyas fichas no contemplan todos los datos exigidos en la ley autonómica en materia patrimonial como es el caso de varias fábricas de salazón o algunas de las edificaciones tradicionales que se conservan en el casco histórico.





A disposición del Concello

A este respeto, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad se pone a disposición del equipo redactor del PXOM y del Concello de O Grove, para explicarle el contenido del informe, resolver dudas sobre las correcciones que se deben introducir en el documento y, por lo tanto, garantizar la idónea protección del patrimonio cultural grovense.





Asimismo, el pasado mes de agosto, la Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio solicitó al gobierno local una serie de correcciones y mejoras en el expediente administrativo remitido para la aprobación definitiva de su PXOM, al considerar que el documento presentado estaba incompleto y, por lo tanto, tenía que ser perfeccionado por parte del ejecutivo grovense antes de poder pronunciarse sobre su aprobación definitiva. No obstante, aseguran desde la Xunta, “a día de hoxe non se recibiu resposta a este requirimento por parte da administración local”.