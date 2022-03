Es ti que cantas, é frase de memoria para a palabra poética de Rosalía de Castro que vén de se converter, con este rótulo, en proxecto de divulgación da súa obra na web que leva esa denominación e na que podemos atopar a versión impresa de Cantares Gallegos e Follas Novas xunto a “Contos da miña terra”. É tamén unha aposta por ampliar literatura á versión da moderna tendencia polo audiolibro. Utilidades que suman ademais do uso literario de carácter oral outras propostas audiovisuais para achegar a obra combativa da nosa poeta galega, procurando a motivación da xente moza cun concurso que, a través das redes sociais máis populares neste segmento de idade, procura en que elas e eles fagan a súa propia interpretación verbal sobre a obra de Rosalía, con total e absoluta creatividade. Sen dúbida, unha das moitas iniciativa que se van congregando nesa ruta de fidelidade ao verdadeiro simbolismo que, para a dignificación e uso da lingua e cultura galega, representa esa Rosalía de Castro, rebelde, comprometida e feminista.





Con todo, é preciso mudar ese “es ti que cantas” polo de “es ti que les” porque na finalidade de espallar a obra rosaliana, e por extensión a de todas as autoras e autores en lingua galega ou nas outras do universo que habitamos, os libros e publicacións similares nacidas da letra impresa, buscan lectores. Sen eles non teñen sentido. Por iso, na mesma data en que celebramos a Rosalía tivemos a ben saber do último Barómetro de Hábitos de Lectura e Compra de Libros no ámbito estatal español durante o pasado ano.





Constatar que os datos non son para tirar foguetes de festa aínda que apuntan a un pequeno incremento de aumento nos lectores en galego. A dicir da sondaxe, dúas de cada tres persoas leu algún libro por lecer no ano pasado. Mágoa é que neste curruncho atlántico non cheguemos á media peninsular. Na lista, ficamos sextos pola cola.





No contexto do estudio de hábitos evidénciase que a lectura é máis frecuente a máis grande nivel de estudos, menor idade, e moito máis feminina. Claro, a prensa en papel gana ao libro lastrado pola falta de tempo como causa principal na súa contra. Por sorte, as librarías continúan moi por diante como lugar de compra aínda que perdendo folgos fronte á venta por internet. Ollo, crece o libro electrónico; iso si, de balde porque ás descargas non se lles presta reparo se son legais ou o contrario. As bibliotecas pagaron a Covid-19 con menos visitas. O audiolibro é fenómeno modal.





Aos editores tócalles promocionar e para iso están as feiras do libro. Aos poderes públicos, o deber de impulsar mandados pola Lei do Libro, sen imposicións políticas. Razón pola Asociación Galega do sector, AGE, vén de comunicar que asumirá en solitario a participación nestes encontros, especialmente nos internacionais, polos continuos desacordos coa Xunta en canto ao modelo que seguirse na proxección exterior dos libros galegos. Ler, abre xanelas ao mundo.