3.000 pavos

3000 euros poden ser moitos ou poucos. Depende de canto gañes, do tipo de vida que leves. Cada quen pode gastalos como queira, un capricho, unha necesidade. Cada quen decide en que gasta os seus cartos. O problema é cando decides gastar os cartos que non son teus. Cando os cartos son de todos é mellor revisar en que gastas. Porque gastar cartos que non son teus ten varias denominacións xurídicas. Pero ningunha boa.



A semana pasada, o Concello de Vilagarcía foi a Fitur. Isto ten uns gastos lóxicos: transporte, aloxamento, producir un vídeo. Mesmo invitar a alguén a unha ronda para facerse simpático. Pero hai outros gastos que son difíciles de entender. Por exemplo, Alberto Varela gastou 3.000 eurazos de todos e todas para poder dar un discurso en Fitur. Non pagou para o deixasen falar, pagou para que os micrófonos que xa funcionaban funcionasen. Pagou 300 euros por cada minuto dos nove que durou a súa intervención. Pagou para que alguén lle dixese que todo o que funcionaba estaba funcionando. É de esperar que o discurso fose bo.



Cando analizas os gastos dunha institución está ben saber para que serven. O que Vilagarcía gasta cada ano en Fitur parece ter a mesma utilidade que queimar billetes no salón de plenos. A pregunta é: para que vale gastar cartos en Fitur para presentar un vídeo diante dos alcaldes amigos, da presidenta da deputación amiga e para que o conten os medios locais, é dicir para que o vexa a mesma veciñanza que non necesita ver ese vídeo porque xa ve Vilagarcía en vivo. Veciñanza que non vai facer turismo na súa cidade.



O gasto sería desexable e razoable se a presentación en Fitur tivese aparecido en algunha publicación de ámbito nacional ou internacional, se tivese sido para touroperadores ou se algún profesional das viaxes, ou mesmo algunha estrela das redes sociais, tivesen participado na actividade. Calquera cousa que non sexa este gastar por gastar, facer para que se vexa que se fai algo, de coller o mal chamado AVE, tomar algo en Madrid e soltar o rollo diante dos teus. Alguén debería demostrar que esa endogamia e as cañitas en Madrid serven para algo ou deixar de presumir das cousas que non serven. E aínda por riba gastar 3.000 eurazos para confirmar que o micrófono funciona.