La actitud del PP-VOX une los partidos a favor de Sánchez

La derecha y sus ramificaciones en los medios de comunicación, la fábrica de Faes dirigida por el Aznar, (el que dijo que había armas de destrucción máxima y no había) y el Senado y sus vocales nombrados por el PP en el Consejo del Poder General, dejan atrás sus obligaciones para atacar a Sánchez que está buscando apoyos con el mismo derecho que lo hizo Feijóo sin que nadie le quitara legitimidad para conformar una mayoría. Pero a Sánchez, como siempre, le quieren negar la legitimidad desde el minuto uno. Todos salen en tromba por una supuesta ley de amnistía, non nata, que sin saber en qué consiste estos alborotadores pretenden dar lecciones de legalidad cuando son ellos los que están ocupando el cargo ilegalmente según la Constitución que dice que se deben renovar cada cinco años y van diez. Dejan de lado la independencia que piden para poder hacer justicia pasando a la acción política para desde el Poder Judicial asustar al legislativo con sus ultramontanas declaraciones indignas y falta de ética profesional. Por ello no merecen el mínimo respeto por su actitud política en público, no jurídica al no haber caso, olvidándose de su oficio en vez de limitarse a hacer justicia tan atrasada dejando en mal lugar el Estado de Derecho y la democracia que tiene unas reglas que los servidores de la cosa pública deben tener.



La justicia es imprescindible para los derechos de la gente en democracia. Lo cual quiere decir que los servidores públicos deben dar ejemplo, y si les gusta la política que pidan excedencia y den la cara como políticos.



El lector debe recordar que todos los presidentes de España han echo concesiones a Cataluña y País Vasco. Recordemos lo que digo Arzalluz, que consiguiera más en ocho días de Aznar que de González en toda la legislatura. Cuando Sánchez ha transferido la competencia de tráfico a Navarra, el PP no se cansó de poner a Sánchez a parir, olvidándose que el presidente Aznar en su mandato le transfirió la misma competencia de tráfico a Cataluña, lo mismo que el 30% del IRPF porque le hacían falta los votos nacionalistas para ser presidente. También recordar que el presidente Aznar, y del PP, amnistió a corruptos para que blanquearan el dinero negro de los patriotas y muchos de su partido. Podía seguir con más ejemplos, pero el espacio es limitado.



Pero no es nada justo que no se le reconozca a Sánchez la legitimidad y el derecho a gobernar lo mismo que tuvieron los demás presidentes. La política sana es de interés general. La política de odios entre partidos perjudica a los ciudadanos. Los que dirigen el PP saben muy bien que no son justos los ataques contra Sánchez, pero también que esa actitud prende en la mente de mucha gente para que odien a Sánchez y ganar votos. Ya decía Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, “que una mentira repetida muchas veces se creía verdad”.



Con Sánchez en los 5 años de gobierno, bajaron los votos independientes. El PSOE suma más diputados en Cataluña que los demás partidos independientes juntos, y sin compensación económica, como hicieron los demás presidentes de izquierda y derecha.

Hay que recordarle al PP que cuando Rajoy sustituyó a Zapatero, el voto independiente era del 10%, y lo subió al 48%. Y no fueron capaces de evitar el referendo ilegal y se le escapo Puigdemont.