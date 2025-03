Agradecimiento a la sociedad vilagarciana

Mediante estas palabras, queremos agradecer todas las muestras de cariño y respeto a nuestro padre, José Recuna Villaverde así como el apoyo dado, que nos ayudó a sobrellevar los primeros momentos de su pérdida.



Especialmente queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los familiares, amigos,

compañeros y convecinos que se acercaron hasta la iglesia de Sobradelo para arroparnos

en un momento tan triste y difícil.



Agradecer a la Corporación Municipal y también a la agrupación socialista de Vilagarcía por las medidas adoptadas de respeto y honor.



Sentimos enormemente no estar presentes en el acto de su homenaje celebrado el pasado sábado, delante del Concello. No se nos comunicó y no estábamos enterados. Por supuesto, que nos hubiera gustado mucho asistir porque también a nuestro padre así le hubiera gustado que fuese. Además, sería un orgullo para nosotros poder compartir con compañeros, amigos y convecinos suyos, ese emotivo e inolvidable momento de respeto y homenaje para con él, una buena persona que siempre intentó hacer el bien por nada más que su satisfacción de poder ayudar a conseguirlo…



Aprovecharíamos también ese momento para abrazar en señal de agradecimiento, a sus queridos compañeros de la primera Corporación democrática Municipal, a sus compañeros de partido y de otros partidos que también sabemos estuvieron presentes, así como a los vecinos que se acercaron a homenajearlo.



Gracias también por los emotivos artículos de prensa y de opinión que leímos con mucha emoción, por el reconocimiento que en ellos se le hacía, poniendo en valor su categoría humana y su historia política y social. Muchas gracias.



Por último, también agradecemos al pueblo de Vilagarcía por sus constantes llamadas y mensajes de condolencia que nos ayudaron a no estar solos en estos días.

Gracias a todos.



María José, José Luís, Gonzalo, Miguel y Antonio Recuna Cuiña