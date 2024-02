Sin agua no hay vida

Es lamentable que en los últimos tiempos los políticos, gobiernos y oposición se dediquen a pelearse a tiempo completo, unos para alcanzar el poder y otros para conservarlo olvidándose de que la democracia se considera como un gobierno justo y conveniente para vivir en armonía y es ideal para el diálogo y la participación de la ciudadanía y el bien común. Los gobiernos y oposición enzarzados en peleas por el poder, olvidándose que ambos son poder sin darse cuenta de las necesidades de la gente hasta que se le echan encima como estamos viendo estos días de manifestaciones.



Cuando gobiernan se dedican a hacer enormes inversiones en obras faraónicas, muchas sin utilidad, si se dedicarán eses recursos prevenir el agua , hoy no tendríamos este grave problema.



El agua es imprescindible para la vida de los seres vivos, sin agua en la tierra no hay vida, ni alimentos. Cuidar el medio ambiente es obligación del ser humano. Pero la humanidad cambió el medio ambiente con tanta maquinaria destructiva, tecnología y tanto consumo de usar y tirar que contaminó los acuíferos, ríos, mar y el aire que respiramos. Tan importante es el agua que el cuerpo humano está compuesto por el 70% de agua y se alimenta de productos de la tierra que germinan con el agua, lo mismo que la calidad del aire que respiramos. Son los gobernantes los que tienen que prever y apoyar los inventos que no perjudiquen nuestro habita y el futuro del planeta Tierra.



Resulta asombroso que los gobiernos no se den cuenta de prevenir el futuro del líquido elemento tan imprescindible como el agua. En el mundo se mueren poblaciones por falta de agua. Los gobiernos van siempre por detrás de las verdaderas necesidades. Hace años que había que tomar medidas en este sentido sobre el cambio climático. No se hizo nada por resolver este grave problema de la sequía y ahora nos vemos atrapados en un grave problema por un desarrollo equivocado y el lucro de unos pocos perjudicando a los muchos. Ahora tenemos varias zonas de España con pueblos enteros sin agua, o escasez, en especial Cataluña y Andalucía. Hasta en Galicia con la pluviometría más alta de España algunos ayuntamientos quedan sin agua en verano teniendo que transportarla en cisternas cuando tienen abundantes acuíferos en su territorio sin explotar. No todos los gobiernos nos quedamos con los brazos cruzados. Algunos como nosotros en Boiro que cuando salí alcalde, solo había un motor con una sola tubería del Río Coroño para suministro de más de 13.000 habitantes siendo lo suficiente, hasta que en el mes de agosto de de 1984 rompió la tubería por una raíz que buscó la humedad del agua penetrando en el interior de la tubería. Nos llevó varias horas reparar el daño pero recuerdo que lo pasamos muy mal en pleno verano con una población aumentada por el turismo. Pues esto nos hizo poner los medios para que jamás volviera pasar lo mismo. Ese mismo mes hemos puesto otro motor y tubería alternativa nueva rodeada con una capa de 50 céntimos de arena aislando la tubería de las raíces. No conformes con esto, hicimos otra traída de agua con caída por gravedad ahorrando electricidad. Y luego otros ayuntamientos de la Mancomunidad, Rianxo, Pobra y Ribeira eran deficitarios en agua, cuando me tocó presidirla incluí un punto en el orden del día para traer el agua del Río Ulla para los cuatro ayuntamientos siendo aprobada por todos los alcaldes. Con lo cual en Boiro tenemos cuatro traídas de agua. Lo que sí es cierto que no creemos que el agua no tiene importancia hasta que nos falta. Nunca he visto interés por el gobierno, ni por la oposición para preguntar por la calidad del agua que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Lo peor es que los ciudadanos tampoco lo valoran hasta que padecen el problema votando a quien mejor los manipula. Todos debemos estar implicados en defender los servicios comunes antes de que nos afecten.