Ahora toca volver al trabajo

Pasado el periodo electoral municipal, toca volver al tajo a los ediles que compondrán el municipio coruñés, eligiendo a su alcalde ó alcaldesa y ver como están los asuntos pendientes dejados antes de las elecciones y volcarse en restituir a la ciudad los trabajos pendientes, aunque cada cual dirá los que son más urgentes, y sobre todo, los primeros en echar mano por su necesidad. ¿Quizás Nostián? Cuya planta lleva con problemas varios años arrastras, en definitiva hay mucho tajo por hacer.



En la ciudad hay muchos proyectos atrasados y otros que vendrán de nuevo cuño, según el planteamiento de los concejales de turno y del máximo mandatario, quien dará prioridad en aquello a ejecutar, no precisamente por el orden en que se hallen, sino, por el que le dé su interés público personal. Las decisiones son acometer proyectos de calado a ejecutar a largo plazo, como por ejemplo el de los Cantones, que no se sabe lo que se hará, pero lleva cuatro años, tal y como está. No es precisamente un buen reclamo para una ciudad como la Coruña.



Necesidades del concejo a realizar con premura, hay muchas, desde el asfalto de calles de toda la ciudad, pasando por el centro de la misma, hasta el último barrio, tienen calles y aceras, con una necesidad de firme, que muchas de las mismas, son comparables a otras del tercer mundo, entre baches y socavones. Las reformas hechas en algunos puntos de la ciudad, parecen sin terminar, son obras parciales, que no tienen continuidad estética y eso merma el interés de la obra realizada.



La calle central de San Andrés, lleva años gritando que hagan algo en ella, se quedó tal cual en 2015, y no se hizo nada por remodelar una obra que nació coja, y es preciso hacerla toda de nuevo, con otro proyecto más ajustado a la realidad ciudadana.



Jardines y parques, precisan mayor cuidado y vigilancia para evitar que los animales de compañía invadan por su cuenta las zonas comunes dedicadas a los ciudadanos en general, de este modo la empresa que lleva su cuidado nada puede hacer contra la negligencia, del, que pasea su perro, y lo deja libremente a su aire y haga lo que quiera, destrozando la flora de la que se priva al resto del ciudadano, un ejemplo de lo dicho es la Rosaleda de Méndez Núñez.



Las murallas y lugares históricos, están abandonados de la mano municipal, crecen las hierbas en las murallas en general y la parte histórica de la ciudad está en un sublime abandono, a la que hay que rescatar, dar forma y regenerar la misma, para hacerla más atractiva tanto al coruñés como al visitante que viene y se lleva una mala imagen del lugar en donde comenzó nuestra historia como ciudad. Hay para mucho más, pero con esto por el momento, creo que tiene el Ayuntamiento, para cuatro años.