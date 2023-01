¿Por qué alarman tanto Feijóo y los suyos?

El PP lleva más de 10 años con mayoría absoluta de magistrados conservadores en los órganos judiciales sin pertenecerles desde hace 4 años. Ahora que se acaba de renovar el Constitucional con mayoría progresista, el PP dice que los magistrados progresistas afines al PSOE pasarán el rodillo, olvidándose de que los suyos lo pasaron durante 10 años.



No pasó así con el recurso del PP al Constitucional para paralizar el debate en el Parlamento, convocando la reunión en 24 horas para debatir y aprobar por los magistrados conservadores el recurso del PP. El PP es un partido necesario que debiera dejar de manipular, cuando la mayoría de los parlamentarios aprueban una ley que no les gusta, le echan la culpa al gobierno. Cuando el gobierno del PP- VOX de Castilla León cercena la ley del derecho de las mujeres, le echan la culpa a Sánchez del follón que ellos armaron. A ver cuando Feijóo deja de leer los papeles que les pasan los barones y vuelve a la sensatez que tuvo de presidente de la Xunta y toma las riendas del liderazgo que necesita la derecha y reconozca la legitimidad de los demás.



La obsesión contra Sánchez, con afirmaciones falsas de Feijóo diciendo que las reformas del Código Penal reciente aprobadas por mayoría absoluta del Parlamento puede haber un golpe de Estado en España como el de Brasil. Se precipitó sin esperar el resultado del golpe de Brasil fue felizmente rechazado. Fueron juristas españoles los que aclararon que España tiene leyes para castigar a los golpistas. Aun así, Feijoo hizo su interpretación del art 155 de la Constitución para demostrar que este gobierno está intervenido por independentistas y pueden rompen España. No le convino citar en el art. 568 de la Constitución que dice.: “el Consejo General Poder Judicial debe ser renovado cada 5 años“ . Pero de da el caso de que Feijoo con su `partido tiene intervenido y bloqueado los órganos judiciales desde hace cuatro año con una mayoría de magistrados conservadores que solo saben conservar lo suyo.



El PP cuando gobernó en la última legislatura no tuvo problema con la oposición para renovar los órganos judiciales en plazo legal. No pasa lo mismo cuando gobierna el PP. El bloqueo de la justicia es ilegal y perjudica la tutela efectiva de la ciudadanía. Se nota que nuestras derechas se contaminaron de los virus ideológicos de Trump, Bolsonaro al no dar legitimidad al resultado de las urnas. Los verdaderos demócratas cumplen las reglas cuando pierden y cuando ganan.



El PP gobernó y excitó el independentismo en Cataluña. Se ha declarado la independencia ocho segundos , por lo que el senado y el gobierno central del PP tuvieron que rescatar las competencias de la Generalitat con el art. 155 de la Constitución, (no del código penal) que garantiza la unidad de España. Es justo ecordar que Sánchez portavoz del PSOE en la oposición votó a favor con el Presidente Rajoy el art. 155. Pero el PP no quiere pactar temas de Estado con Sánchez. Por contra cuando gobernó el PP y Sánchez portavoz del PSOE en la oposición, pactó con con ellos la renovación en plazo los órganos judiciales



Es mejor para el interés general que los partidos jueguen limpio y ganen elecciones los que mejor gestionen con honestidad respetando al adversario elegido en las urnas, sin falsas imputaciones, mentiras, odios y calumnias, creando desconfianza en la opinión pública.



No es necesario hacer política sucia para ganar elecciones, basta con esperar que los gobiernos pierdan por mala gestión, o por aburrimiento de los ciudadanos. Hasta ahora vimos que se ganan elecciones sin méritos, y se pierde con méritos.