De Alaska a Xoel

Cantaba Alaska que “La gente me señala / me apuntan con el dedo / susurra a mis espaldas / y a mí me importa un bledo. Que más me da / si soy distinta a ellos”.



E escoitándoa a min me lembra ao goberno de Galicia. Non polas pintas, que cada quen leva as que queira e benvidas sexan (e porque non vexo eu a Rueda con pelo punqui e coloreado, que quere que lle diga), pero si por esa certa chulería que destilaba nos 80 e que algunha xente mantivo como estilo toda a vida. E na expresión artística todo pode valer, pero como goberno non.



Vexo ao goberno da Xunta e penso nese individualismo de que todo da igual e “me importa un bledo”. Nesa idea de que todo o mundo ve problemas pero non fas caso. Como na sanidade que vai a menos a pesares de ter os mellores profesionais, ou a perda de produción marisqueira a pesares de ter a que foi a ría máis produtiva do mundo.



A verdade é que eu escoito máis a Xoel, que canta aquelo de “ Yo soñaba cada día / poder alcanzar la playa / y ahora está tan cerca / casi ya la puedo oler. / Y espero cada vez / más próximo al final / Ya puedo sentir tierra seca / tras la arena mojada.” Porque así é, case podemos tocar coas mas un cambio necesario. De políticas, de aires e de estilos. Cambio de visión e de maneira de entender o mundo. Esta nosa terra (Tierra chámase a canción de Xoel) é un país que merece moito máis.



Por iso eu chamo a mobilizarse con alegría, con ilusión e coa convicción de que xa está ben de verlle as costas aos nosos políticos. Hai que ter a opción de mirarlle á cara, e o voto no vindeiro 18F pode facer iso.

Os que temos a honra de aspirar a representar á cidadanía pediremos o apoio e a confianza para iso, para que o cambio tranquilo e real chegue. Sen discursos facilóns que prometen solucións máxicas e sen discursos esgotados e resignados dos que din que non se pode facer nada máis. É de poder sentirse orgulloso de sentir que pronto chega a terra despois da area mollada. Desta, vai.