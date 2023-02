Alén da máscara

Entramos de cheo nunha das festas máis salientábeis do ciclo anual, a do Entroido galego que aniña na raíz popular dunha tradición secular, con lugares e manifestacións que á par de constituír Festas de Interese Turístico, en sete dos casos, son mostras valiosas do patrimonio etnográfico, histórico e social de base inmaterial que fan delas ser acredoras da consideración de bens de interese cultural. En xeral, hoxe gozan de moi boa saúde, aínda que algúns ritos e peculiaridades xa se perderon e outros estean en proceso de recuperación. Troula certa e diversión a esgalla. Ben.



Lembremos que e Entroido é unha celebración que se caracteriza pola súa esencia transgresora, que rompe coas normas e convencións sociais establecidas. Nesta festividade, invístense os roles e desafíase á autoridade e á orde establecida, o que permite aos participantes liberarse das restricións impostas pola sociedade. Rómpense as barreiras sociais, culturais e de xénero, xa que todas as persoas son iguais e poden participar sen importar a súa orixe, posición social ou identidade. Os disfraces e máscaras permiten ocultar a identidade e, por tanto, a posición social dos participantes, o que crea unha sensación de liberdade e anonimato. A música, o baile e os excesos alimentan a enerxía transgresora do entroido. A música e o baile crean un ambiente de alegría e desenfreo, que convida á participación activa de todos os presentes. Os excesos, en forza de enchente gastronómica clásica ou coa consumición de bebidas e outros estimulantes, tamén son unha forma de escapar das normas sociais e liberarse temporalmente das obrigacións diarias.



Velaí, o Entroido é unha celebración que se remonta á antigüidade e evolucionou ao longo dos séculos. A súa orixe exacta é incerta, pero crese que provén de rituais pagáns e festividades relixiosas que se realizaban en honra aos deuses. Na antiga Grecia celebrábanse as festividades en honra ao seu deus do viño e a fertilidade. Estas festividades incluían desfiles, procesións e competencias de disfraces. Os romanos tamén celebraban festividades similares, como as Saturnais, nas que se investían os roles sociais e os escravos eran liberados temporalmente. Durante estas festividades realizábanse desfiles, levaban máscaras e popularizábanse bailes. Coa chegada do cristianismo, a Igrexa católica adoptou estas celebracións pagás e deulles un significado relixioso. Sería un período de excesos antes da Coresma, que impoñía un tempo de reflexión e abstinencia. Durante o Entroido, a xente disfrazábase e saía ás rúas para festexar antes das restricións posteriores. Como carnaval estendeuse por toda Europa durante a Idade Media e o Renacemento, e converteuse nunha celebración popular nos territorios do sur continental. Cada lugar desenvolveu as súas propias tradicións e costumes, pero todos compartían a idea de celebrar a vida e a diversión antes do período de penitencia da Coresma. Hoxe en día, esta festa celébrase en todo o mundo, con diferentes estilos e tradicións en cada sitio. Con todo, a súa orixe histórica como unha celebración da vida e a diversión segue sendo a súa esencia principal. A gozar da festa.