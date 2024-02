Amor de patriota

HIai século e medio, unha moza con pouco máis de vinte anos mudou a Historia. Iso de mudar a Historia non é cousa que aconteza todos os días. Ela era consciente de que os seus libros abrían camiños, que con eles “levantaba unha bandeira” da que non ía desertar. De feito, este recanto do mundo chamado Galiza non é o mesmo após Rosalía de Castro. Hai un antes e un despois. As palabras que lanzou abriron moitos ollos e calmaron moitas sedes. Non é difícil decatarse da sequidade nos beizos desa cultura silenciada por xeracións e xeracións, mesmo con violencia. Na escola, nunca o esquezamos, a rapazada que usaba a lingua de Follas Novas era castigada vilmente”. Este parágrafo que antecede forma parte do Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no Día de Rosalía de Castro 2024, elaborado por Carlos Callón, un texto que destaca como Rosalía cambiou a historia coas súas obras, dando voz ás mulleres e traballadores de Galiza, e defendendo a cultura e lingua galega. O manifesto resalta a importancia de Rosalía de Castro como figura central na literatura galega contemporánea e a súa defensa da identidade galega. Menciónase como a súa poesía deu dignidade e sentido á vida do pobo galego e como as súas palabras serviron de espello e altofalante para denunciar inxustizas. Para conmemorar este día, anímase á cidadanía para regalar un libro en galego e unha flor a amigos e seres queridos, e organízanse lecturas do manifesto en diversos actos promovidos pola AELG e outras entidades. O acto central do Día de Rosalía de Castro, que é o venres, día 23, para facilitar a participación cidadá e potenciar o efecto de difusión, sen embargo terá lugar o sábado 24 de febreiro no Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago de Compostela. Este día é unha oportunidade para celebrar a rica herdanza cultural galega, parte da nosa identidade de pobo diferenciado, e lembrar a contribución de Rosalía de Castro á literatura e ao sentimento de identidade galega. Por iso, o lema do manifesto é “Rosalía: O amor a patria galega”, lembranza da referencia a súa poesía “O amor da patria me afoga”, porque así escribiu na obra coa que inaugurou a literatura galega contemporánea. O seu inmenso segundo libro no noso idioma vai dedicado ás persoas que se organizaban “volvendo para a súa patria os ollos e o corazón”. A patria galega, sempre a patria galega no centro dos seus desacougos. Precursora, identificada coa nosa esencia de pobo diferenciado, con personalidade de seu, “ese amor que ela aqueceu e proxectou é un alento que aínda hoxe mapea horizontes, abre porvires e renace día a día en cada persoa que levanta a cabeza para que Galiza exista, nun mundo mellor, diverso e igualitario. Un mundo, en fin, máis rosaliano”.