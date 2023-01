Andada pedagóxica

Andada é substantivo feminino, participio verbal e adxectivo. Palabra de moitos significados cun denominador común, o percorrido. Andaina, máis ou menos longa, que se fai a pé, andando, ata o período de tempo transcorrido; pasando pola cousa que se gastou co tempo e mesmo a indicación dunha persoa de idade avanzada. Daquela, vocábulo axeitado á lembranza Á memoria do pasado.



Velaí a áncora que nos leva á conmemoración de feitos centenarios que este aninovo marcarán os asuntos da axenda cultural galega, dun xeito máis ou menos intenso, coa oportunidade de evitar que estas efemérides pasen sen deixar a debida pegada de tributo á memoria dos devanceiros que contribuíron a sentar as bases históricas de institucións, iniciativas e movementos que aínda hoxe son parte fundamental na creación da identidade nacional que nos corresponde como país singular. Por diante, nos próximos meses, lembraremos a Paco del Riego, na festa da letras galegas, sen desmerecer os centenarios do Seminario de Estudos Galegos; do acordo da Tripe Alianza, co paso do tempo coñecida por Galeusca; da morte de Manuel Murguía e, polo seu valor simbólico malia a súa efémera existencia, da creación das Escolas de Ensino Galego, “Insiño” na expresión orixinal.



Nun tempo, o actual, no que soan todas as alarmas pola diminución do uso social da lingua galega, efecto consecuente as políticas lingüísticas no ensino, a Escola impulsada polas Irmandades da Fala foi un pioneiro proxecto no intento de normalización do noso idioma. Recordemos que ao comezo do pasado século, a lingua galega atopábase totalmente ausente do sistema educativo. Unha marxinación que Emilio Ínsua, o profesor afincado en Cambados, considera que é “unha da máis sángrante realidade á que se tivo que enfrontar as Irmandades no seu afán de mellorar Galiza foi a da absoluta discriminación que padecía nesa época a lingua galega en todo o sistema educativo. Ausente por completo da docencia e dos materiais de aprendizaxe, ignorado como idioma con pasado e presente literario, reprimido no seu uso espontáneo no ámbito escolar de unha e mil maneiras, ignorado mesmo desde a vertente puramente filolóxica ou como ferramenta didáctica, o galego, que era alcuñado “dialecto” con evidente afán minusvalorizador resultaba así un auténtico estigma de atraso, rusticidade, ineducación e/ou pobreza, que a acción constante da escola, segundo prescribían as directrices ministeriais e o pensamento sociolingüístico dominante, claramente uniformista e asimilista ambos, debía axudar a extirpar”, o galego, en favor do castelán.



Unha vez botou andar, baixo a batuta de Ánxel Casal e coas Bases reitoras fundamentadas nun plan pedagóxico ideado por Vicente Risco, máis dun cento de alumnos foron beneficiados dun servizo de ensino gratuíto e laico, novidoso pola interpretación de cánticos populares e do himno galego, saídas a lugares de interese na contorna, incluída a “procesión cívica” ao cemiterio local no que repousan Curros Enríquez e Manuel Murguía. Andada pedagóxica pasada, vixente e de Afuturo.