Ano novo, goberno vello

Cando remata o ano e practicamente tamén o mandato do goberno local do PSdG de Alberto Varela, cómpre facer balance da xestión realizada e dos resultados da mesma. Especialmente do gasto do diñeiro da cidadanía. Cómpre saber se foi ben gastado e, sobre todo, se cumpriu co cometido de facer máis fácil e mellor a vida da xente.



O gasto máis groso da xestión municipal deste último ano son os case 3 millóns de euros malgastados en tres caprichos do goberno: a compra dos terreos do Porto para supostamente abrir Vilagarcía ao mar; a compra dos terreos da Comandancia; e a posta en marcha das vías ciclistas. 3 millóns de euros que non se poden considerar investimentos porque, na práctica, non tiveron ningún retorno para a cidadanía.



As tres grandes inversións por tamaño de 2022 son un rotundo fracaso. En primeiro lugar polo gasto de tanto diñeiro en mercar uns terreos que xa eran públicos. En segundo lugar porque non se conseguiu ningún dos obxectivos marcados para xustificar un gasto tan grande. Vilagarcía segue pechada ao mar, non haberá novo centro de saúde nun prazo razoable e as vías ciclistas son máis para pedaletas.



Máis pronto que tarde alguén vai ter que facerse responsable deste tres despropósitos. Por pagar un prezo desorbitado por algo que podía ser gratis, porque o terreo segue como estaba e Vilagarcía seguirá á mesma distancia do mar durante décadas. Tamén por ter prometido demoler as novas do Ramal e logo permitir que durante 50 anos máis queden para uso dos parquistas. Xa hai outras dúas xeracións de vilagarciáns que non verán ese horizonte despexado. Pero gastamos 1.500.000 euros para mercar un aparcamento público. Nin sequera se mellorou o alumeado nin a seguridade do paseo marítimo.



2022 foi un ano de despilfarro promovido pola Inmobiliaria Varela tirando os cartos de todos. Un ano no que e fixo máis evidente a xordeira do goberno local para as voces da xente. No que foi más clara a incapacidade do goberno para negociar e para escoitar que 1.100.000 euros que custou a vía ciclista non serviron para incrementar o uso da bicicleta e supuxo unha obra mal planificada, mal executada e que está servindo para enfrontar aos ciclistas cos condutores. Non é que sexa un todo mal de manual, é un todo peor de libro. O lóxico sería recoñecer o erro e rectificar.



Acaba 2022 coa esperanza de que a cidadanía obrigue a este goberno absolutista a rectificar. Que a cidadanía provoque un cambio para desfacerse dun goberno que non escoita, que está desconectado da xente e que ten un proxecto de cidade deseñado para os seus caprichos e os doutros poucos máis. Un goberno que dificulta a vida de todos, todos os días.



É de esperar que a cidadanía poña fin a un goberno que esquece o importante: O benestar, o emprego. En 2022 nin unha soa nova empresa en Vilagarcía. Un ano sen inversións, co mesmo número de traballadores que en 2019. Un ano que mantén a Vilagarcía na cola da riqueza non só da súa comarca senón de toda Galicia. Por iso esperamos que en 2023 a xente pida cambio. E con esa esperanza feliz 2023 a todas.