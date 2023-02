Apagón de fin de año

No hay año que pase sin haber incidencia en el alumbrado de la ciudad coruñesa, y este no podía ser una excepción en la regla, pero causó malestar y daño en los negocios de la zona y también a numerosos vecinos de la Ciudad Alta, que se quejan del abandono que sufren en todos sus servicios, es algo, no casual, sino, que se produce cada vez que a dichos vecinos, se les va la luz de sus viviendas, un caso particular en el tiempo es lo que sucede en la calle de Herrerías, en la acera de los números pares, que se encuentran sin corriente en muchas casas.



En la acera de los impares, unas tienen luz y otras no, pero sucede algo similar en toda la Ciudad Alta ¿Cuál es la causa de que las casas padezcan las incidencias ajenas?



Estas viviendas del núcleo de la Ciudad Alta, cada vez que hay una incidencia en Monte Alto y su zona de influencia, se quedan sin corriente, pero ahí, no termina su sufrimiento, cuando hay un apagón en la zona de la Marina, calle Real, San Andrés, Campo de la Leña y Maestranza, también pagan las consecuencias del sufrimiento de la falta de servicio eléctrico y la pregunta es la misma ¿Qué transformador les sirve la línea de corriente, para que falle siempre en la Ciudad Alta? Las facturas se envían al consumidor a precio de oro y llegan puntuales a sus cuentas y se pagan, pero no acontece lo mismo con el servicio que reciben, que suele fallar con frecuencia y la empresa, ni la municipalidad, encargada de la defensa de los ciudadanos, dan explicación alguna, sino, que falta información sobre estos fallos. No es posible en pleno siglo XXI, que falte la luz o haya fallos en su suministro, como acontecía a principios del siglo XX, ¿Están acaso obsoletos los transformadores, o las líneas de cableado se hallan anticuadas en el tiempo y no soportan tanta carga eléctrica y contribuyen a que falle el sistema?



Algo tiene que acontecer, ya que, a estos vecinos, de la Ciudad Alta se les perjudica en su actividad de los movimientos cotidianos, cuando es una barriada en la que hay gente mayor y los servicios tienen y deben estar con corriente veinticuatro horas del día, todo el año. Este fin de año, tuvieron, dos incidencias, una al fallar el de Monte Alto, y después de restablecer el suministro de madrugada, se les vuelve a marchar, por el corte de la Marina, los vecinos esperan una explicación tanto de la suministradora como del Municipio. Igual acontece con los industriales que han tenido que cerrar sus negocios en fin de año y acabar arruinando la ilusión de mucha gente. No es normal, algo pasa en la infraestructura eléctrica de la ciudad y alguna autoridad tiene que dar explicaciones de por qué estos fallos. Por su parte los industriales deben hacer las reclamaciones pertinentes, para ser indemnizados por los perjuicios que se les ha causado.