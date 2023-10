As cousas que facemos ben

O Salnés ten máis camas hoteleiras que as 7 grandes ciudades galegas xuntas. Este dato, que a Mancomunidade do Salnés ofreceu este verán, resulta asombroso nun primeiro momento. Pero a verdade é que non é tan sorprendente se, por un momento, soltamos a tendencia habitual a pensar que todo o que facemos está mal e que as cousas boas só as fan os alemáns, suizos ou de calquer lugar que nos evoque bos momentos.



Vivimos nestes días o éxito, unha vez máis, da Festa do Marisco de O Grove convertida xa nun referente. O verán acumula eventos entre a Festa do Albariño, a Vikinga de Catoira, a Festa da Auga, o Atlantic Fest ou o Revenidas de Vilagarcía… Pero resulta que en apenas 20 quilómetros á redonda temos turismo de sol, praia e locais exclusivos en Sanxenxo, unha vila con servizos de cidade como Vilagarcía, unha marabilla da natureza como A Illa e contornas verdes de natureza como Armenteira. Temos conexións fáciles con todo lugar e aeroportos cerca. Temos o territorio regado de lugares onde comer de fábula e, con todo, seguimos sendo xente acolledora para todo aquel que ven de fora. Durante o verán, o que faga falta. Durante o inverno Vilagarcía mantén a capacidade organizativa de eventos con deporte e máis cultura, e segue habendo na comarca espazos para o desfrute. Hai hostaleiros traballando con enorme calidade, entidades privadas que manteñen a vida nos meses fríos e de chuvia, organizacións que fan mover o día a día tamén cando nos falta a xente de fora activando a economía e empresas que operan desde aquí para o mundo. Resultado? Facemos as cousas moi ben e debemos decilo.



E creo que o contamos pouco. Creo que hai que agradecer a labor de quen se esforza enormemente por facer desta comarca un lugar de referencia. A terceira poboación de Galicia entre xuño e setembro. Por iso precisamos un certo chute de autoestima e pasar da habitual autocrítica que está xa instalada no ideario colectivo a unha convición certeira de que, existindo moito por mellorar, vivimos nun entorno que funciona.



Falta que nos axuden co transporte público, porque o abandono que sufrimos por non ter unha estación intermodal que conecte o tren con autobuses que viaxen a comarca é para nota.



Debemos tamén manter un respecto polo territorio, e non sucumbir a cantos de serea que inunden de ladrillo descontrolado a nosa costa. Pero mentres o inverno baleira centenares de lugares que cada vez teñen máis difícil activarse, somos unha comarca puxante e potente. E hai que contalo.