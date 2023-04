As rebaixas da campaña

Unha vez comprei unha chaqueta que tiña unha pinta fabulosa e a un prezo máis que estupendo. A verdade que non o pensei moito. En canto a vin, probeina, e como me quedaba aparentemente ben, comprada quedou. Ao primeiro día de poñela comecei a sentirme incómodo con ela porque non me daba para moverme de todo ben. Tardou dous días en abrir unha costura, e non abriu pouco. Cando a lavei por primeira vez apareceu a tela feita boliñas. Quíxena intentar poñer outra vez, pero cedera moi rápido e quedaba un lado máis grande que o outro. Non a volvín poñer, e lamentei que aqueles cartos que gastara pareceran poucos ao principio pero logo foran un gasto tan inútil.



As campañas electorais poden (e deberían) ser un espazo de posta en valor do traballo feito e dos proxectos que cada un presenta. Pero, como tende a ocorrer, hai sempre quen non ten nada que contar sobre o seu traballo dos anos anteriores e tampouco ten unha idea nítida do que propón. Cando as eleccións se converten nunha autopromoción persoal acábase falando de calquera cousa menos da vila, cidade ou pobo.



E así van pasando as semanas e observamos a pobreza propositiva que sobrevoa a moitas das candidaturas que pretenden representar a alguén nestas eleccións. Recoñezo que teño predilección por dúas visións: por un lado a de quen, agora dende a oposición critica a ausencia de solución para problemas que tampouco solucionaron cando eran goberno; por outra vía as de quen, sen terse interesado nunca pola xestión e a dura realidade, agora fan propostas grandilocuentes que resolven todos os problemas con maxia e un plumazo sen saber canto custan nin se son posibles. Son solucións perfectas todas, impolutas, que eximen de responsabilidade propia e afirman, sen rubor, que todos os males son culpa dos demais.



Non era de esperar menos chegada á campaña, pero ás veces penso en que isto empezar a parecerse ás rebaixas. Cando máis contes que vendes a menos prezo, mellor son. Pero cando penso nos que non están nunca para aportar e arrimar o ombreiro, e ao pasar catro anos aparecen con promiscuidade a contalo todo, sempre lembro a aquela señora sabia á que lle contei o que me pasara coa chaqueta e agarroume da man para dicirme: se pouco das, menos levas.