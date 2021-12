Los ascos del PSOE

Leyendo algunas declaraciones de destacados socialistas tiendo a pensar que el PSOE está al borde del vómito, o, por lo menos, de la náusea.!!Qué difícil debe ser estar en el Gobierno y que el principal partido de la Oposición produzca tanto asco!!.





Forma parte de la democracia la discrepancia y la crítica por dura que sea y no seré yo quien afirme que la Oposición que realiza el PP sea la mejor del mundo. No. Deja mucho que desear, entre otras razones porque sus responsables carecen del cinismo político del Presidente del Gobierno. Da igual que Casado centre su discurso en una pregunta concreta que lance un batiburrillo de ideas. Da igual porque el Presidente, en las sesiones de control, su actitud es siempre la misma: sonrisa altiva y como respuesta a donde vas que manzanas traigo, sin olvidar que el PP incumple la Constitución porque no se aviene a renovar el CGPJ.





El PP puede ser merecedor de las mayores críticas, pero de ahí a tener que leer declaraciones como las de Patxi López a El Correo afirmando que “hemos pactado con Bildu porque la oposición del PP es indecente?”. Es curioso porque si hay algún socialista que puede adornar su trayectoria política gracias al indecente PP es él. Con sus votos fue lehendakari y, posteriormente, los indecentes votos del PP ayudaron a que fuera Presidente del Congreso.





Sin embargo, lo más sorprendente es que se ampare en la indecencia del PP para justificar los pactos con Bildu. ¿De verdad alguien cree que Casado, con todos su defectos y carencias, es más indecente que cualquier responsable de Bildu, que a día de hoy no ha condenado de manera expresa a la banda que asesinó a sus compañeros?.Estas declaraciones sí que producen náusea, máxime cuando si han pactado con Bildu es porque Sanchez ha querido y sino que se lo pregunten al PNV.





Pero no se crean que Nadia Calviño está asqueada por ello. No. Según contaba ayer El Confidencial, Calviño, en un acto al que asistia el Rey le espetó al líder de la Oposición “estoy asqueada por lo que has dicho hoy”. Se refería Calviño a las referencias expresas que hizo Casado a los menores abusados en Valencia o al niño de Canet. En ambos casos, el silencio del Gobierno es obvio.





No hay que hablar de los menores, hay que hablar de responsabilidades políticas y sin duda las tienen. ¿Quien se opuso a una comisión de investigación sobre las niñas abusadas?. Pues que se sepa ha sido el PSOE y sus socios y lo sorprendente es que algunos se hayan colocado al borde del desmayo por el discurso, para ellos siempre fascista, de Casado, cuando en realidad, con mayor o menor acierto, recoge el malestar silencioso de cientos de miles de españoles, aunque a Sanchez le cueste creer que estos españoles existen.





No sé si es sectarismo o inexperiencia, pero los que hemos seguido cientos y cientos de sesiones parlamentarias no logramos entender tanto escándalo por un taco de uso común cuando la luz está disparada, los precios andan dislocados, de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer con el dinero que va llegando a España. !!!Qué pena de país!!!