Ausentes, aquí e acolá

A colá e adverbio que indica lugar afastado. Sen dúbida, falar de ausencias aquí e acolá é metáfora dese aspecto da emigración galega que afectou non só a xente que se foi porque é un estado tamén dos que quedaron aquí. Velaí o último dos libros, autoría de Alfonso Eiré, que baixo o título de “Ausentes” é un relato global da emigración galega; coas historias dos que marcharon aos distintos lugares no alén mar atlántico e nos países da Europa central e rica, e mesmo dentro do estado español. Sufrimento dos que se foron e tamén dos que aquí ficaron. Unha publicación coral relatado en primeira persoa, onde os datos son certos, como sempre neste autor, que nos fala tamén daqueles que verdadeiramente se lucraron do gran negocio da emigración e onde se analiza o que esta supuxo para este noso país á luz das últimas investigacións. Libro fundamental. Imprescindible.



Publicado por Hércules Edicións, esta ficción do xornalista, antigo director do semanario A Nosa Terra, è un retrato dos esquecidos, dos que triunfaron, dos que quedan na diáspora e dos que regresaron, ricos ou pobres. Persoas e xentes que as lectoras e lectores seguro que son quen de pórlles cara e, aínda, o seu nome propio; mesmo reflectirse nos seus pensamentos e nas súas vidas. Un texto que, para alén de ser un magnífico relato de ficción, é un verdadeiro tratado de etnografía sobre a relación que perante máis dun século existiu, a xeito de traxedia colectiva, no mundo rural galego, condicionando as relacións humanas, afectivas e mesmo de unión conxugal. Tamén é unha certeira análise sociolóxica sobre o proceso de mudanza e indiscutíbel declive das aldeas do país, para configurar grandes riadas migratorias de cara ao exterior e ás urbes galegas.



Con “Ausentes”, Eiré vai ao fondo da cuestión, ofrecendo unha visión global, contando o que nunca se contou porque el vai aos porqués e aos sentimentos que provocou a emigración. Tamén a ese retorno que ocasiona serios conflitos persoais, especialmente entre as xentes máis vellas, ao ter que decidir moitos deles entre volver ao seu lugar de orixe ou permanecer no país de acollida no que xa tomaron asento os descendentes. Agora, ese drama humano e social que foi a emigración galega, conta cun relato froito de vinte anos de pescuda e investigación que toma o ficticio escenario de Castro Candaz, patrimonio asolagado no encoro de Belesar que mostra a súa grandeza coas secas; así, é tamén un inventario de acontecementos políticos e sociais que teñen por cerne o mundo agrario no territorio de Chantada que forneceu de experiencias, emocións e vivencias de infancia ao autor que sitúa boa parte da súa obra literaria nesta paraxe das veigas do río Asma.



Ausentes é, tamén, relato da traxedia demográfica, da mortalidade nas viaxes de ida, na escravitude dos traballos en destino, da violencia contra as nosas mulleres e do abuso dos intermediarios. É historia alternativa a narrativa académica tradicional. É un libro que marcará un antes e un despois.