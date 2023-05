Ayuso y Feijóo niegan la mayor

Feijóo le iría mejor si conservara la imagen que tenía cuando era presidente de

la Xunta de Galicia. Se le hace difícil liderar el PP teniendo la lideresa Ayuso de presidenta de la comunidad uniprovincial de Madrid empeñada en eclipsar a Feijóo como antes a Casado. Parece una niña caprichosa que vive y promociona el constante confl icto teniendo muchos votos enganchados por el mono de la bronca. Ayuso puede hacer las barbaridades más grandes conocidas, como prohibir que los mayores de las residencias fueran atendidos en los hospitales en la pandemia.

En la política actual vende más el ruido agresivo que la honesta y buena gestión. Ayuso y al alcalde Almeida se les conoce más por el ruido que por la gestión. Ambos, en vez de gestionar se dedican a atacar al gobierno de España sabiendo que tienen competen cias compartidas por ser Madrid la capital de España. Ayuso no se da cuenta que el poder es prestado y temporal, pero lo privatiza como hizo con la fiesta del dos de Mayo dado que en años anteriores los ministros tienen el derecho que les otorga el Real Decreto 2099/1983 que les otorga la preferencia en los actos ofi ciales, antes que presidentes autonómicos y alcaldes. Ayuso y el alcalde Almeida del PP, usan la capital de España como ariete contra el gobierno actual, sabiendo que Madrid depende de los gobiernos centrales, sea del partido que sea. Tenemos el ejemplo de la anterior alcaldesa Manuela Carmena, (jueza) que nunca atacó al gobierno de Rajoy sabedora de los derechos de ambas instituciones. Además de haber tenido buena gestión reduciendo la deuda sin bajar los servicios, y a pesar de todo, perdió la alcaldía. El político con capacidad y mérito, honesto, y buen gestor, es devorado por intereses espurios y las malas maneras, el ruidoso, escándalo nocivo para los intereses generales, no acabamos de entender, que son los verdaderos y legítimos intereses individuales. Necesitamos una derecha más positiva, no tan negativa, que haga didáctica cívica sin tanta algarada que confunde a la gente.

La embestida de Ayuso en la tradicional fiesta del 2 de mayo de Madrid, convirtiendo en sectarismo político del PP diciéndole al gobierno que ministro debiera asistir. Es el gobierno de España el que decide qué ministro le representa. En este caso era Bolaños que Ayuso prohibió estar donde le correspondía por rango de cargo. Ayuso se retrató en la SER al decir que esta fi esta decide ella a quien invita, como si fuera su cumpleaños. En años anteriores asistieron ministros/as como Cospedal y Sáez de Santamaría. El año pasado asistió Bolaños. No es bueno reventar el orden constitucional como pretende el PP al no renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo tal como dice la Constitución. Para completar la intifada, Feijóo mezcla la cena política con jueces y fi scales conservadores que da la impresión de que carecen de ética profesional al pedirle que derogue las leyes que hizo este gobierno. Cuando le convine piden independencia judicial para hacer política. Si quieren hacer política que dejen la judicatura.