Bágoas de sal

Aínda conmocionados pola traxedia do Vila de Pitanxo, namentras comprobo o amarelismo arredor da desgraza destes traballadores e das súas familias, teño na cabeza algunhas reflexións necesarias sobre o traballo no mar. Durante anos fun voceiro parlamentar de pesca e a cada vez que sucedía un naufraxio escoitaba as mesmas boas palabras e intencións. Pero cada vez as condicións seguiron sendo as mesmas, cando non empeoraron. Agora parece que é igual.





Ninguén nos grandes medios de comunicación está a falar do que é un accidente laboral. Un accidente laboral que se podería ter evitado ou, cando menos, reducido as súas consecuencias. Doe escoitar a medios xeneralistas, sobre todo televisións, falar con paternalismo sobre o traballo no mar. Cómpre dignificar e reivindicar o traballo no mar, pero non só con boas palabras. O necesario son salarios dignos e seguridade.





Ata hai uns anos, dúas ou tres costeiras permitían garantir seguridade económica, mesmo construír unha vivenda familiar para toda a vida. Hoxe, coa mesma labor, os beneficios son para as armadoras e os mariñeiros enrólanse en cada vez peores condicións salariais comparativas.





Cómpre facerse as preguntas necesarias para sobrepoñerse á dor da traxedia e para que isto non volva suceder. É mellorable a seguridade nos barcos de pesca? Están todos os medios de seguridade a disposición de toda a tripulación? En que condicións laborais se navega? E, sobre todo, de que depende boa parte do salario dos mariñeiros? Sucede que nas mesas de negociación cando se tratan temas de pesca nunca están os mariñeiros. A negociación corresponde a armadores. A infrarrepresentación dos mariñeiros nas mesas de pesca está detrás de moitos dos problemas do sector. Está detrás dos problemas coas condicións, as cotas, os Tac’s. A negociación fana os empresarios, os traballadores non teñen altofalantes. Na UE hai decenas de grupos de presión de armadores que condiciona as políticas pesqueiras. Non hai grupos de presión dos traballadores que inflúan nos regulamentos das súas condicións laborais.





Volvemos agora aos minutos de silencio, mostras de dor, bandeiras a medio pao. Pero dentro duns meses, quizais semanas, non teremos investigación, non teremos medidas de seguridade, non haberá reducción de idade de xubilación na pesca e, en contra, haberá familias afogadas pola burocracia e con enormes dificultades económicas. A política non é actos simbólicos ou declaracións. A política son feitos, decretos e publicacións no BOE e no DOGA que mellores as condicións da xente. O demais son palabras para salvar o momento.