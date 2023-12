Balance da desfeita

Axeito de anual conta de resultados, ollemos para a traxectoria seguida no medio natural planetario. Velaí, este ano que chega ao seu fin deixou un ronsel de devastación e desafíos ambientais que claman pola nosa atención e pola reacción inmediata. As catástrofes naturais e ambientais volvéronse moeda corrente, lembrándonos de maneira ineludible a urxencia de abordar o cambio climático. Mellor dito, emerxencia climática. As cousas como son. No centro desta preocupación atópase o persistente e alarmante aumento medio da temperatura global do planeta que foi un tema de preocupación constante nos últimos anos, pero neste 2023 marcou un fito preocupante nesta viaxe cara a un clima máis inhóspito. Os informes científicos revelan un aumento acelerado da temperatura global, superando as proxeccións máis pesimistas. Este aumento, impulsado en gran medida polas emisións de gases de efecto invernadoiro derivados da actividade humana, está a desencadear unha serie de catastróficas consecuencias. Comecemos por lembrar que os desastres naturais agora xa son de proporcións épicas. Eventos climáticos extremos, desde incendios forestais descontrolados ata furacáns máis intensos, azoutaron diversas partes do mundo. Países enteiros foron arrasados, comunidades foron desprazadas e a perda de vidas humanas e animais foi abafadora. Este ano, a Terra demostrou con crueza que non está disposta a tolerar o abuso ambiental sen consecuencias devastadoras. Reparemos que os incendios forestais, exacerbados polas altas temperaturas e a seca prolongada, arrasaron vastas áreas. Bosques que algunha vez foron pulmóns verdes do planeta transformáronse en chamas voraces, liberando enormes cantidades de carbono á atmosfera e agravando a emerxencia climática. Estas traxedias non só son perdas ambientais, senón tamén económicas e humanas, deixando ao seu paso un rastro de destrución que tardará décadas en repararse. Se lle deixamos facelo, claro.



Doutra banda, os eventos meteorolóxicos extremos golpearon cunha ferocidade sen precedentes. Tifóns récord, inundacións repentinas e ondas de calor extremas afectaron a territorios que antes eran inmunes a tales fenómenos. Ademais, os océanos, que actúan como reguladores clave do clima, están a sufrir as consecuencias do quecemento global. O aumento da temperatura da auga está a danar os arrecifes de coral e contribuíndo á acidificación do océano. Estes impactos non só afectan os ecosistemas mariños, senón que tamén ameazan a seguridade alimentaria de millóns de persoas que dependen do mar para o seu sustento. Alarmante polos efectos na produción do sector marisqueiro galego con miles de familia que ven ameazado o seu medio de vida. Annus horribilis.