Bandeira galega no deporte

Ata o próximo 22 de xullo, na Sala de Exposicións do Auditorio de Vilagarcía, pode verse a mostra de paneis divulgativos que levan por título “Galiza, un pobo, unha selección”. Son 20 paneis que fan un percorrido pola historia do deporte galego, cos seguintes bloques temáticos: dereito a competir; deporte base minoritario; xogos olímpicos; muller, deporte feminino e igualdade; triatlón e ironman: os homes e mulleres de ferro; a auga, fogar do deporte galego; fútbol: Galiza, potencia ; equipos de primeiro nivel en todas as disciplinas e deportes tradicionais. O universo do deporte galego pleno, nunha exposición que forma parte da campaña que Vía Galega está despregando por todo o País con diferentes accións en prol das seleccións galegas como a de promover un manifesto, unha Iniciativa non de Lei de Iniciativa Popular, a edición dunha revista, a publicación dun xornal, a gravación dun documental e a composición dun himno deportivo. Ao dispor das visitas á mostra.





Vía Galega, plataforma social impulsada por máis de sesenta entidades, asociacións, colectivos e persoas a título individual representativas de todo o ámbito de iniciativa e accións cidadá de base, con esta exposición e as outras diversas propostas, pretende levantar un movemento o máis amplo posíbel para reclamar o dereito de Galiza a estar representada, como tal, en todas as disciplinas deportivas, podermos conformar seleccións galegas en todos os deportes e termos o dereito a participar a nivel oficial e internacional. Mais, tamén, que os e as nosas deportistas poidan competir baixo a bandeira galega e exhibila cando soben ao podio. Sen esquecérmonos da necesidade de galeguizar o deporte e impulsar a igualdade de xénero. Todo iso, lembrando que estamos a pique de conmemorar o centenario da primeira selección absoluta galega de fútbol, e diante da prohibición de participar en torneos oficiais malia a discriminación evidente que se pode ollar a respecto doutros territorios idénticos, casos de Escocia ou Gales, habituais nos torneos internacionais de fútbol; mesmo pola inacción das federacións submisas aos ditado da autoridade do Deporte Galego.





Porén, as seleccións nacionais deportivas representan a todo un pobo, danlle acougo a un sentimento colectivo, alimentan o sentir e o orgullo de pertenza a unha colectividade, a un país. Afianzan a identidade colectiva e contribúen á cohesión social, pois o deporte no só e fonte de saúde, tamén axuda a vertebrar a sociedade e tende lazos de amizade e solidariedade.





Galiza no deporte, como noutros ámbitos, brilla con luz propia. Mágoa é que pola súa dependencia deportiva de decisión alleas, fique eclipsado o seu historial e palmarés, e incita a unha percepción da realidade alterada sen que nos recoñezan como comunidade con personalidade de seu. É hora de exixir modificacións normativas para que Galiza dispoña de competencias plenas para poder organizar e competir, sen restricións, no deporte internacional coa súa propia cor, cos nosos cánticos, entoando o noso himno e izar a bandeira azul e branca. Con identidade galega no deporte.