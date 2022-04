Boas palabras, poucas accións

Cando Kobe Briant anunciou a súa retirada do baloncesto a un ano vista, foi ovacionado e aplaudido en todas as canchas nas que xogou esa última temporada. Nada tería sido suficiente ante un dos mellores xogadores da historia. Probablemente iso era o desexado por algún sector que ocorrese en Galicia ante a despedida máis longa que se lembra en política, na que se nos contou case día a día o último acto oficial, a última visita, a última intervención pública, o último acto en cada institución, a última viaxe… Sinto un gran respecto pola institución da Presidencia da Xunta de Galicia, pero resúltame difícil ver como se reduce a unha adulación mesiánica persoal.





Sinceiramente creo profundamente que cando a un se lle pasa pola cabeza a mínima idea de saír dun lugar é que xa está fora. E foi probablemente iso o que pasou dende hai uns anos na Presidencia da Xunta. Seguramente é difícil atopar moi malas palabras no xa expresidente...se atendemos as visións oficiais edulcoradas (cando tivo que falar 5 ou 6 veces fora de Galicia na súa campaña interna sen oposición xa se viu que non andaba moi fino).





Non entanto se alguén nos pedise lembrar grandes accións ou transformacións sociais nesta nosa Galicia, habería que sentarse e reflexionar moito.





Galicia ten hoxe 1.400 profesores menos que cando Feijoo chegou ao goberno. E case 1.000 profesionais menos nos centros de saúde. Hai en Galicia 60.000 ocupados menos que entón (en España hai un millón máis), e somos 100.000 galegos menos (en España 800.000 persoas máis). Hoxe a suba de prezos é maior en Galicia que no resto de España e hai 14.000 persoas esperando por unha praza nunha residencia pública mentras so crecen as privadas e concertadas. Que celebramos?





Se cadra é necesario coller o tren da modernización, apoiar ao talento desbordante que existe e que termina por marchar de aquí por falta de oportunidades, abandoar a adoración personalista e comezar a traballar en algo máis que en unha xestoría. Que non sigamos no tempo de escoitar líderes basados en boas palabras, que detrás non teñen boas accións.