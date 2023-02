Breviario de bichos espantosos

É do máis normal que boa parte das nenas e nenos teñan medos nalgunha etapa do seu crecemento. Son medos evolutivos, e trátase de algo natural e san que forma parte do seu desenvolvemento evolutivo. Con todo, ás veces eses temores poden chegar a ser demasiado intensos e frecuentes constituíndo un obstáculo para o benestar e o desenvolvemento desta xente miúda. Peor aínda, se non se superan poden converterse nun temor irracional e de gran intensidade, que controla e domina ao individuo, mesmo aínda que non estea presente o obxecto ou situacións temidos. O medo, por tanto, é unha perturbación angustiosa do ánimo por un risco ou dano, real ou imaxinario. Nesta emoción básica, probablemente a primeira experimentada polo ser humano na historia da humanidade, conxúgase o natural e a manipulación inducida como técnica de control.



Velaquí un apuntamento necesario para afondar no valor antropolóxico, dentro da ciencia sociolóxica, que aniña nese pequeno libro que Carlos Rey Cebral, o seu autor, acaba de ver publicado co título “Que vén o coco!. Bestiario do Concello de Vilagarcía”. Un rótulo que no vai de crítica retranqueira ás figuras da política municipal local, malia a impresión, senón que é un breve prontuario dese bestiario de figuras monstruosas, en forma de animal agás caso puntual de humana, coas que se asustaban ás nenas e nenos para que estes obedecesen ao mandado ou interese de quen buscaba neles unha determinada reacción de submisión e comportamento orientado. Bechos de terra, de mar, de río e de aire. Mesmo bechos que viven nas fontes ou debaixo da terra. Doce seres fantásticos tratados por rigoroso orde alfabético para non discriminar: Ave rapina, a bicha, a coca da Laxe, a congra, o demo negro, o furín, a xiganta, a turca, o unto, o urco e a urra.



Seres terroríficos e horripilantes que ameazaban con coller, e mesmo comer, a nenas e nenos que non fixesen caso do ordenado polas persoas maiores. Figuras que non tiñan unha forma concreta senón que cada cativo imaxinaba de xeito diferente e persoal. En palabra da prologuista, Beatriz Comendador, son “aqueles seres que a nosa cabeza constrúe, ás veces son figuras sen nome e, outras veces, nomes sen figuras. A memoria colectiva compón un imaxinario ao que vai dando xeito e nome, creando a idea de monstruosos seres que habitan na escuridade ou na profundidade da terra, dos ríos ou do mar”. Aparecen nas noites ou nos lugares afastados, como parte dunha estratexia social para modificar condutas a través do medo que nos cotrola. Mecanismo do poder.



Este intenso documento que non por breve é de menor valor etnográfico, todo o contrario, impreso no obradoiro da cooperativa gráfica Sacauntos (que vén acaído é a fortuíta coincidencia), coa colaboración de O Faiado da Memoria que distribúe gratuitamente grazas ao patrocinio de Ramiro Carregal; apunta á reflexión dun asunto de máis calado: O medo como forma de control social. Da etapa infantil, de onte e hoxe, pasando á creación ruín dos estados de opinión pública perversos.