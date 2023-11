Café de chicoria

Lúculo é nome propio que lembra a un mítico militar do imperio romano, afamado pola súa peculiar estratexia de guerra na que procuraba “render por fame os inimigos e por enchente aos amigos”. Partido deste persoeiro, Xulio Camba publicou un libro, que xa é case centenario, co título de “A casa de Lúculo ou a arte para comer (nova fisioloxía do gusto)” no que fai percorrer ao lector polas diferentes cociñas, que son analizadas cun perfecto coñecemento dos países que visitou e non perde tampouco a oportunidade de intercalar comentarios humorísticos e absurdos para algúns dos misterios culinarios. Coa retranca aborda con tino, consellos e análise de nivel sociolóxica dos comportamentos da xente naquela época pasada, aínda que non tan distante pola reviravolta dos tempos, que a xeito de mostra pode verse nesta reflexión a respecto das nosas sardiñas: ”As sardiñas asadas saben moi ben; pero saben demasiado tempo. Despois de comelas un ten a sensación de haberse envilecido para toda a vida. O remorso e a vergoña non nos abandonan xa nin un momento e todos os perfumes da Arabia serán insuficientes para purificar as nosas mans”.



É bibliografía que se cita na publicación do magnífico libro de receitas que vén de presentarnos Carlos Rey Cebral, co título de “Lúculo en Vilagarcía”, receitario gastronómico tradicional do ámbito vilagarciá. Unha obra impagable, editada polo Faiado da Memoria co patrocinio de Ramiro Carregal, na que se inclúen arredor de oitenta propostas de pratos con personalidade, memoria histórica das casas con menos recursos e outras das mesas máis señoriais, con cociñeira nos fogóns. Leva prólogo do cociñeiro Rubén García Castrelo, Pachi, que nos fai unha atinada reflexión sobre a necesaria recuperación dos produtos de tempada, ecoloxicamente menos gravosos para o medio ambiente polo innecesario custo de ser transportados dende a distancia de territorios que implica o uso deses combustíbeis que danan a capa de ozono atmosférica e ademais teñen mellor sabor ao non precisar de procesos industriais que contribúan a súa alteración para facelos máis duradeiros; en definitiva unha aposta pola economía circular. No libro está tamén a contribución de Eloy Puga no formato e deseño; corrección lingüística a cargo de Héctor Silveiro; e mesmo partituras pola conta de Cristian Silva, porque aquí non hai xantar festeiro que sexa tal sen rematar cantando.



Alén do valor didáctico que achega este traballo de Carlos Rey, na honra tamén de Gonzalo Bouza-Brey que nun tempo atrás contribuíra na xénese do proxecto, e sabendo que “os tempos e os gustos cambian, pero aquí, nestas páxinas, queda rexistrado como comían os nosos devanceiros” a publicación é moito máis que un vademecum de receitas gastronómicas para ser tamén un tratado de etnografía que nos trae a radiografía dun tempo e dunha sociedade que, na meirande parte da súa poboación, sempre soportou situacións de privación que obrigaron a por enxeño e creatividade na utilización intelixente dos produtos alimentares que cubriren o mellor posíbel a súa capacidade económica de compra ou da autosuficiencia. Historia vivida simbolizada naquel café de chicoria.