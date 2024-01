Calendario de aninovo

Aninovo, primeiros días do máxico comezo dunha nova etapa temporal, ese período efémero no que todos nos convertemos en visionarios de nosas propias vidas. É coma se o simple cambio no número dun calendario fixera que tiveramos poderes sobrenaturais para facer de nós un ser invencíbel e superar calquera obstáculo. Agora, a incerteza do futuro disfrázase de oportunidade, facendo que nestes primeiros días de xaneiro sexamos arquitectos de grandiosos proxectos persoais.

É fascinante como a psique humana ilumínase coa esperanza dunha versión mellor de si mesma. É tempo de propósitos. A tendencia psicolóxica de programar novos obxectivos é tan nobre como unha promesa política en campaña electoral. Todos aseguramos que esta vez será diferente, que perseguiremos eses soños con máis empeño que nunca.

E, con todo, do mesmo xeito que as promesas políticas, os propósitos de Aninovo adoitan desvanecerse na nada, coma se fosen burbullas de champaña que se evaporan antes de brindar. Talvez a vida cotiá interponse no camiño, ou simplemente descubrimos que a mellora persoal require máis esforzo do que estabamos dispostos a investir.



Non tardaremos en reparar que a monotonía ten o seu encanto, e os malos hábitos son como eses amigos molestos que, aínda que ninguén os soporte, sempre están aí.



Así que aquí estamos, no inicio doutro ano cheo de promesas incumpridas e soños abandonados. No demais, alén dos propósitos das vidas persoais, por diante ábrese un tempo de incerteza, moito desacougo, crisis de todo tipo con énfase na climática e humana, e de citas electorais. Aquí e acolá.



Por diante celebracións, eventos e conmemoracións que podemos simbolizar no calendario en homenaxe a Luísa Villalta que acaba de publicar o Concello de Sada. Unha proposta, que abre as celebracións arredor da creadora homenaxeada no Día das Letras Galegas de 2024; con doce fotografías do álbum familiar da autora, acompañadas doutros tantos textos das súas obras. A familia da autora cedeu as fotografías para o proxecto, que contou coa colaboración da Academia Galega, RAG, e do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, que ten a cesión do legado da autora.



Cadrando co vixésimo aniversario da súa morte, é do máis xusto e atinado centrarse na obra, e na mensaxe que dela se debe tirar, da “creadora dunha obra singular e sólida que a converteu nunha das grandes figuras da literatura galega que emerxeron na segunda metade dos anos 80 e primeiros 90, polo que dedicar a celebración do 17 de maio a Luísa Villalta será unha ocasión excepcional para reivindicala en toda a súa amplitude como a intelectual que foi. Sen dúbida algunha, esta autora coruñesa foi unha escritora inigualábel para facernos pensar o mundo contemporáneo, a través dunha obra marcada polo pensamento apaixonado, a procura do rigor e tamén a exploración estilística.

O cruzamento entre a poesía e a música é outro dos trazos definitorios dunha autora recoñecida sobre todo como poeta, pero que tamén cultivou con talento o teatro, a narrativa de ficción, o ensaio, os artigos de opinión en prensa e a tradución”. Feliz aninovo.